Зменшуються й можливості фінансувати соціальні програми, які сьогодні підтримують той рівень ставлення до війни, що є в російському суспільстві. Про це 24 Каналу сказав економіст Олег Пендзин.

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Попередньо, 10 пакет санкцій проти Росії оголосять до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення. Про це заявила Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Як відзначає Пендзин, санкції – це довгострокові заходи, що спрямовані на зменшення економічної потужності Росії та виснаження у війні.

Не треба тішити себе надією, що санкціями можна зупинити війну. Ні. Війну припинять сила і потужність Збройних Сил України. Але санкції ослаблюють можливості Росії відновлювати військовий потенціал. В цій ситуації – це є найважливішим наслідком санкційної політики,

– підсумував економіст.

За словами Пендзина, наприкінці 2021 року росіяни зверстали бюджет з профіцитом майже 3% від ВВП, а закінчили 2022 рік – з дефіцитом 1,5%. "В реальності в них падіння економіки на рівні 2,5%. Воно очікується і цього року", – стверджує економіст.

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