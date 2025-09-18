Россия считает недружественными новые санкции Японии и готова ответить, – Reuters
- Россия считает новые санкции Японии недружественными и планирует ответить, заявила спикер МИД Мария Захарова.
- Япония ввела санкции против России, включающие замораживание активов 47 компаний и 9 человек, запрет экспорта и снижение ценового лимита на импорт российской нефти.
В России заявили, что новые санкции Японии против России являются недружественными и не останутся без ответа. Речь идет о новых пакет санкций против некоторых физических и юридических лиц.
Какой ответ России на санкции Японии?
Россия готова ответить на санкции Японии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также "Считает Путина плохим парнем": соратник Трампа заявил, что тот изменил свою позицию по Украине
По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, недружественные действия Японии не останутся без ответа.
Наш ответ будет хорошо продуманным и будет базироваться на национальных интересах. Мы будем продолжать принимать соответствующие контрмеры, в том числе и асимметричного характера,
– сказала Захарова.
Какие санкции ввела Япония?
12 сентября правительство Японии ввело новый пакет санкций против России. Он включает:
- Замораживание активов 47 компаний и 9 человек, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины.
- Запрет экспорта в двух российских организаций и еще девяти из других стран, которые помогали обходить ограничения.
- Снижение ценового лимита на импорт российской нефти до 47,6 доллара за баррель.
Что известно о санкциях против России от других стран?
ЕС планирует представить 19-й пакет санкций против России 19 или 22 сентября, чтобы усилить давление на российские банки, энергетические компании и криптовалютные биржи. Трамп требует от ЕС и НАТО уменьшить зависимость от российской нефти, но Турция, Венгрия и Словакия тормозят этот процесс из-за своей зависимости от российских энергоносителей.
Трамп и Европа не могут прийти к согласию относительно санкций против России. ЕС отложил объявление 19-го пакета санкций, а Трамп призывает использовать замороженные российские активы для давления на Москву, но это вызывает споры среди европейских лидеров.
В новом 19-м пакете санкций ЕС также планирует санкции против Индии и Китая. Это ограничения против нефтеперерабатывающих заводов Индии и Китая и банков, торгующих российской нефтью.