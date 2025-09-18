В России заявили, что новые санкции Японии против России являются недружественными и не останутся без ответа. Речь идет о новых пакет санкций против некоторых физических и юридических лиц.

Какой ответ России на санкции Японии? Россия готова ответить на санкции Японии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Смотрите также "Считает Путина плохим парнем": соратник Трампа заявил, что тот изменил свою позицию по Украине По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, недружественные действия Японии не останутся без ответа. Наш ответ будет хорошо продуманным и будет базироваться на национальных интересах. Мы будем продолжать принимать соответствующие контрмеры, в том числе и асимметричного характера,

– сказала Захарова. Какие санкции ввела Япония? 12 сентября правительство Японии ввело новый пакет санкций против России. Он включает: Замораживание активов 47 компаний и 9 человек, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины.

Запрет экспорта в двух российских организаций и еще девяти из других стран, которые помогали обходить ограничения.

Снижение ценового лимита на импорт российской нефти до 47,6 доллара за баррель. Что известно о санкциях против России от других стран? ЕС планирует представить 19-й пакет санкций против России 19 или 22 сентября, чтобы усилить давление на российские банки, энергетические компании и криптовалютные биржи. Трамп требует от ЕС и НАТО уменьшить зависимость от российской нефти, но Турция, Венгрия и Словакия тормозят этот процесс из-за своей зависимости от российских энергоносителей.

Трамп и Европа не могут прийти к согласию относительно санкций против России. ЕС отложил объявление 19-го пакета санкций, а Трамп призывает использовать замороженные российские активы для давления на Москву, но это вызывает споры среди европейских лидеров.

В новом 19-м пакете санкций ЕС также планирует санкции против Индии и Китая. Это ограничения против нефтеперерабатывающих заводов Индии и Китая и банков, торгующих российской нефтью.