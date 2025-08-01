У сербской нефтегазовой компании NIS (Naftne Industrije Srbije), которая является "дочкой" "Газпром нефти", возникли серьезные финансовые трудности в Румынии и Болгарии. Ее руководство даже задумалось над тем, чтобы полностью свернуть бизнес в этих двух странах.

Какие проблемы у "дочки" "Газпром нефти"?

О финансовых проблемах NIS стало известно из отчета компании за первое полугодие 2025 года, сообщает 24 Канал.

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В нем отмечается, что причина трудностей кроется в значительных проблемах, которые возникли в сфере добычи и сбыта нефтепродуктов на территории Румынии и Болгарии.

В первые 6 месяцев 2025 года NIS сократила добычу углеводородов на 3%;

В то же время переработка нефтепродуктов выросла на 20%;

Однако объем выпуска нефтепродуктов упал на 8%.

Это влияет на общие результаты компании и ставит под сомнение дальнейшие перспективы на рынках двух стран.

Важно! Из-за трудностей руководство NIS планирует конвертацию всех долгов NIS Petrol Bulgaria, которые до сих пор были непогашены, в акционерный капитал. После этого предприятие подготовят к продаже, с соблюдением ряда условий.

Как санкции повлияли на положение компании?

Вместе с тем в сербской дочерней компании "Газпро нефти" признали, что финансовые и операционные трудности связаны и с санкциями США.

Компания проводит разведку и добычу углеводородов.

Также NIS владеет крупным нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево, мощность которого достигает 4,8 миллиона тонн нефти в год.

Этот НПЗ обеспечивает большинство нефти для Балкан, тогда как американские санкции могут перекрыть поставки.

Стоит знать! Компания NIS была включена в санкционный список США как дочерняя компания "Газпром нефти". Однако в конце июля 2025 года она получила отсрочку санкций до 27 августа.