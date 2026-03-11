Укр Рус
11 марта, 13:02
В ЕС одобрили очередную порцию санкций против россиян, однако главное еще впереди

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Послы ЕС предварительно согласовали новые санкции против 19 человек, причастных к нарушению прав в Иране, и лиц, подрывающих территориальную целостность Украины.
  • Венгрия остается главным противником санкций против России, заблокировав новый пакет санкций в конце февраля.

В Евросоюзе предварительно согласовали новые индивидуальные санкции, в том числе против россиян. Соответствующее решение приняли послы стран ЕС в среду 11 марта, во время заседания Комитета постоянных представителей (Coreper).

Какие санкции одобрили послы ЕС?

Об этом сообщил из Брюсселя редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем заметке в соцсетях.

По его словам, сегодня утром представители европейских стран поддержали санкции в отношении ряда лиц:

  • 19 человек, которые причастны к нарушению прав людей в Иране;
  • группы лиц за дестабилизирующую деятельность во всем мире;;
  • нескольких лиц, которые осуществляют кибератаки; против Евросоюза;
  • и лиц, которые подрывают территориальную целостность Украины".

Когда могут утвердить санкции?

При утверждении новых ограничений в имеющиеся санкционные списки Евросоюза могут включить несколько новых людей, пишет "Европейская правда".

  • Позже в этот день послы ЕС должны обсудить персональные санкции против лиц, которые подрывают целостность Украины.
  • Речь идет о действующих ограничениях, которые требуют продления еще на шесть месяцев.

Дело в том, что продлить санкции необходимо до 15 марта. В противном случае ограничения, которые ЕС применил уже к более чем 2 500 человек, перестанут действовать.

Джозвяк отмечает, что продление санкций могут согласовать уже сегодня, 11 марта. Однако более вероятно, что послы придут к согласию по этому вопросу в пятницу, 13 марта, на своем следующем заседании.

Заметьте! Сейчас главным противником санкций против России остается Венгрия. Она заблокировала новый 20-й пакет санкций против Москвы в конце февраля, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Согласится ли на продление санкции Будапешт теперь, пока неизвестно.

Почему Венгрия блокирует санкции?

  • Будапешт заявил, что заблокировал 20-й пакет санкций ЕС против России из-за прекращения транзита российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Это произошло после российского удара по нефтеперекачивающей станции в Бродах 27 января.

  • В то же время по той же причине Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро от ЕС. Будапешт отмечает, что имеет на это полное право.

  • Однако ЕС требует от Венгрии объяснений относительно блокирования нового пакета санкций против Москвы. Как отметила Кая Каллас, Брюссель делает все возможное, чтобы принять 20-й пакет ограничений против агрессора.

  • ЕС планировал ввести новые санкции против Москвы к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Однако для их утверждения необходимо единодушное согласие всех стран блока.