Несмотря на все санкции работают: каждая ракета для России становится дороже

Хотя против России уже работают немало пакетов санкций, как от Европы, так и от США, однако это в дальнейшем позволяет россиянам вести войну против Украины. И этому есть объяснение – санкции не закрывают всех "лазеек" одновременно.

Как работают санкции против России

Экономист компании Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов, передает 24 Канал со ссылкой эфир телеканала FREEДОМ, несмотря на все из-за санкций для России значительно подорожает производство вооружений. Поэтому Россия уже начала производить меньше вооружения, чем могла бы до введения ограничений.

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Обратите внимание! Евросоюз уже ввел против России и ее союзников 15 пакетов санкций. Почти такое же количество применили и США.

Как объясняет экономист, суть санкций заключается в том, что ими нельзя закрыть одновременно все "лазейки". Дело в том, что до того, как санкции вводятся, этих "лазеек" просто не существует.

Обход санкций как раз и предусматривает, что для того, чтобы пройти определенные ограничения, ищется обходной путь через 234 лица. Это очень удорожает весь процесс покупки, усложняет логистику, но, однако, все-таки позволяет России получать компоненты для производства своих вооружений,

– говорит Адриан Пантюхов.

Кроме того, ситуация сейчас такая, что Россия до сих пор получает компоненты для ракет и может их производить. В то же время неизвестно, как бы было на самом деле, если бы санкций не было вообще.

Какой результат вторичных санкций

По словам экономиста Пантюхова, международные партнеры начинают работать уже над вторичными санкциями. Это усложняет процесс для компаний, которые через 2 – 4 страны планировали перепродавать компоненты в сторону России.

Например, за последние полгода можем видеть, как китайские банки начинают запрашивать у России гораздо большие проценты. Кроме того, они вводят очень жесткие проверки самих контрагентов, это приводит к тому, что вместо одной недели сама поставка может затянуться на месяцы,

– добавляет господин Адриан.

Он отмечает, что несмотря на все нужно усиливать санкции, особенно вторичные, чтобы усложнять процесс поставки и производства вооружения, делать его очень болезненным и чувствительным. То есть чтобы для России одна ракета обходилась как можно дороже.