Доходы России упадут еще больше: Швейцария вводит новые санкции
- Швейцария ввела санкции против 41 судна, помогающих России обходить санкции и экспортировать нефть.
- Федеральное ведомство экономики, образования и исследований Швейцарии также ввело санкции против 5 человек и 4 компаний, связанных с "теневыми танкерами".
Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, поддерживает санкции против России. Берн ввел новые ограничения против "теневого флота" Кремля и тех, кто способствует его работе.
Какие санкции ввела Швейцария?
Под новые ограничения попало 41 судно, которое помогает России обходить санкции и экспортировать нефть, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение правительства.
Кроме того, Федеральное ведомство экономики, образования и исследований Швейцарии объявило санкции против 5 человек и 4 компаний, причастных к функционированию "теневых" танкеров.
В "черный список" попали две компании из Объединенных Арабских Эмиратов:
- Nova Shipmanagement LLC-FZ;
- Citrine Marine SPC.
Также ограничения коснулись вьетнамской фирмы Hung Phat Maritime Trading и российской SeverTransBunker Company Limited.
Среди физических лиц, на которых распространяются санкции, – россияне, азербайджанцы и пакистанец:
- Валерий Кильдияров (Россия);
- Анар Мадатли (Азербайджан);
- Талат Сафаров (Азербайджан);
- Этибар Эйюб (Азербайджан);
- Муртаза Али Лакхани (Пакистан).
Новые санкции Швейцарии начнут действовать с 23:00 часов 13 января по местному времени.
Заметьте! Только в декабре прошлого года Швейцария расширила санкции против России, поддержав таким образом 19-й пакет ограничений ЕС. Тогда в "черный список" Берна попали 22 физических лица и 42 новые компании, которые причастны к военно-промышленному комплексу или энергетическому сектору России, а также фирмы, эксплуатирующие танкеры "теневого флота", и 116 новых судов.
Какие санкции ввел ЕС?
Новые санкции тоже координируются с мерами Евросоюза. Совет ЕС в декабре ввел ограничения против 41 судна "теневого флота" и 5 человек и 4 компаний, ответственных за его поддержку.
Цель этих мер – нацелить санкции на внеевропейские танкеры, входящие в "теневой флот" Путина, обходят механизм ограничения цены на нефть или поддерживают энергетический сектор России,
– добавили в Совете ЕС.
Тогда в санкционный список попали предприниматели, связанные с российскими компаниями "Роснефть" и "Лукойл" за то, что они:
- занимаются деятельностью в секторах российской экономики, обеспечивающих доходы в бюджет России.
- контролируют суда, которые перевозят сырую нефть и нефтепродукты, и скрывают реальное происхождение грузов.
Стоит знать! Все подсанкционные лица не могут въезжать на территорию ЕС и Швейцарии, а их активы заморозили.
Что известно о санкциях против "теневого флота"?
Евросоюз в целом существенно расширил санкционный список: под ограничения уже попали почти 600 танкеров, которые связывают с российским "теневым флотом".
По словам президента Владимира Зеленского санкции против "теневого флота", который Россия использует для экспорта нефти, остановили не менее 20% этих судов. По его словам, Россия пытается компенсировать потери, привлекая новые суда, однако сделать это становится все сложнее.
Президент отметил, что действующие ограничения на морской экспорт нефти должны сократить российские доходы минимум на 30 миллиардов долларов. Дальнейшее давление на "теневой флот" способен еще больше увеличить финансовые потери государства-агрессора, а значит и ограничить его возможности финансировать войну.