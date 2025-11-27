Санкции нужно усилить: Свириденко назвала следующие шаги для ограничения России

Украина призывает к усилению санкций против России, подчеркивая более жесткие меры против теневого флота, гибридных финансовых схем и поставщиков компонентов для оружия. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко акцентирует внимание на решении о замороженных российских активах, которые могут работать в пользу Украины.

Как стоит усилить санкции против России?

Во время санкционного саммита премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что все санкционные решения уже значительно ограничили способность России вести агрессивную войну, передает 24 Канал.

Например, по последним оценкам, в ноябре этого года доходы России от нефти и газа упали на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Именно поэтому премьер-министр отметила, что стоит сосредоточиться на следующих шагах в этом же направлении. Дело в и том, что даже введенных ограничений против России все еще недостаточно.

По мнению Свириденко, стоит принять ряд жестких мер, в частности тех, что усилят контроль за теневым флотом агрессора, ограничат доступ России к использованию гибридных финансовых схем и других.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Россия продолжает использовать свой теневой флот для получения прибыли от нефти. Поэтому следует принять более широкие меры против капитанов судов, страховых компаний, а также нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов и торговых компаний.

Второе важное решение должно касаться технологий и компонентов для оружия. Дело в том, что среди компонентов российских дронов, ракет и шахедов до сих пор есть такие, которые происходят из Европы.

К сожалению, мы все еще наблюдаем такую ситуацию, а это значит, что важно разработать механизм или лишить агрессора таких возможностей и усилить ответственность производителей,

– отметила Свириденко.

Кроме того, не менее важными являются финансовые санкции, ведь Россия для обхода ограничений активно использует криптовалюты и гибридные финансовые схемы.

Ежемесячно это составляет миллиарды долларов. Поэтому нам нужно найти решение,

– отмечает премьер-министр.

Что стоит сделать с российскими замороженными активами?

Юлия Свириденко подчеркнула, что еще одним важным решением является то, что касается замороженных российских активов, которое, вероятно, может быть принято уже в конце декабря.

Это рабочий инструмент для нас, как эти российские активы могут работать в пользу Украины. И я очень надеюсь, что Европейский Совет примет это решение до конца декабря, в том числе и то, что мы сегодня обсудим,

– сказала премьер-министр.

Она также подчеркнула: для того, чтобы агрессия снова не повторялась, нужно максимально усилить архитектуру санкций, ведь они могут быть довольно эффективными, если их принимать быстро, скоординировано и политически смело.

Обратите внимание! В Евросоюзе готовятся представить юридическое предложение по замороженным российским активам, пишет Bloomberg. Речь идет о возможности предоставления Украине репарационного займа на сумму 140 миллиардов евро.

