Санкції потрібно посилити: Свириденко назвала наступні кроки для обмеження Росії

Україна закликає до посилання санкцій проти Росії, наголошуючи про жорсткіші заходи проти тіньового флоту, гібридних фінансових схем та постачальників компонентів для зброї. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко акцентує увагу на рішенні щодо заморожених російських активів, які можуть працювати на користь України.

Як варто посилити санкції проти Росії?

Під час санкційного саміту прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що всі санкційні рішення вже значно обмежили здатність Росії вести агресивну війну, передає 24 Канал.

Наприклад, за останніми оцінками, у листопаді цього року доходи Росії від нафти й газу впали на 35% порівняно з аналогічним періодом торік.

Саме тому прем'єр-міністр зауважила, що варто зосереджуватися на наступних кроках у цьому ж напрямку. Річ у тім, що навіть запроваджених обмежень проти Росії все ще недостатньо.

На думку Свириденко, варто вжити низку жорсткіших заходів, зокрема тих, що посилять контроль за тіньовим флотом агресора, обмежать доступ Росії до використання гібридних фінансових схем та інших.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Росія продовжує використовувати свій тіньовий флот для отримання прибутку від нафти. Тому слід вжити більш широких заходів проти капітанів суден, страхових компаній, а також нафтових гігантів, нафтопереробних заводів і торгових компаній.

Друге важливе рішення має стосуватися технологій та компонентів для зброї. Річ у тім, що серед компонентів російських дронів, ракет та "Шахедів" досі є такі, які походять з Європи.

На жаль, ми все ще спостерігаємо таку ситуацію, а це означає, що важливо розробити механізм або позбавити агресора таких можливостей і посилити відповідальність виробників,

– зазначила Свириденко.

Крім того, не менш важливими є фінансові санкції, адже Росія для обходу обмежень активно використовує криптовалюти та гібридні фінансові схеми.

Щомісяця це становить мільярди доларів. Тому нам потрібно знайти рішення,

– наголошує прем'єр-міністр.

Що варто зробити із російськими замороженими активами?

Юлія Свириденко підкреслила, що ще одним важливим рішенням є те, що стосується заморожених російських активів, яке, ймовірно, може бути ухваленим вже наприкінці грудня.

Це робочий інструмент для нас, як ці російські активи можуть працювати на користь України. І я дуже сподіваюся, що Європейська Рада ухвалить це рішення до кінця грудня, зокрема й те, що ми сьогодні обговоримо,

– сказала прем'єр-міністр.

Вона також наголосила: для того, щоб агресія знову не повторювалася, потрібно максимально посилити архітектуру санкцій, адже вони можуть бути доволі ефективними, якщо їх ухвалювати швидко, скоординовано і політично сміливо.

Зверніть увагу! У Євросоюзі готуються представити юридичну пропозицію щодо заморожених російських активів, пише Bloomberg. Йдеться про можливість надання Україні репараційної позики на суму 140 мільярдів євро.

Коли Європа розгляне наступний пакет санкцій проти Росії?