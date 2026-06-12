Украина нанесла удар по российской пропаганде и судьям: кого внесли в санкционный список

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие соответствующее решение СНБО, сообщает официальное представительство главы государства.

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В «черный список» попали 29 физических лиц и 17 компаний.

Ограничения, в частности, коснулись судей, которые принимали участие в уголовном преследовании украинцев в России и во временно оккупированном Крыму. Также в списке судьи, которые заочно осуждали украинских политиков, журналистов и активистов.

Среди лиц, подпадающих под санкции, оказался, например, московский судья Тимур Вахрамеев. Он постоянно выносит решения против украинских гражданских лиц и добровольцев. При этом в своих постановлениях руководствуется исключительно политическими мотивами, а не законами.

Именно он помог полностью изолировать незаконно задержанных журналистов из Украины. Его руками заключили в тюрьму Викторию Рощину, которую затем россияне замучили в плену.

Также в новом санкционном пакете оказались пропагандистские СМИ России, которые систематически распространяют фейки об Украине в своих публикациях, а также руководители этих «изданий».

Санкции касаются:

"Газеты.ру";

"Лента.ру";

и Союза журналистов России.

Считаем, что все причастные к преследованию украинцев и распространению российской пропаганды должны отвечать за свои действия. Украинские санкции – лишь начало, будут и последующие решения. Благодарны правозащитным организациям за информацию и помощь в документировании таких случаев,

– подчеркнул уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним, 9 июня, Европейская комиссия представила новый, 21-й пакет санкций ЕС против России. В частности, она предложила заморозить механизм корректировки ценового «потолка» на российскую нефть как минимум до января 2027 года.

ЕС планирует расширить санкционные списки, добавив еще 30 судов «теневого флота» к уже 632, находящимся под ограничениями. Также предлагается ввести ограничения на продажу России танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

ЕС также расширяет запрет на финансовые операции, который охватит 31 российский банк, а также 20 банков, криптовалютных сервисов и торговых платформ в третьих странах, которые способствовали обходу санкций или сотрудничали с подсанкционными российскими структурами.

Кроме того, впервые Европейский Союз предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для лиц, проходящих службу в рядах российской армии.

Ожидается, что так называемый «мини-пакет» ограничений, будет утвержден на заседании Совета ЕС 15 июня. В него могут войти более 80 физических лиц и компаний, причастных к российскому военно-промышленному комплексу, нарушениям прав человека и распространению пропаганды.,