"Не для показухи, а ради результатов": ЕС готовит новые санкции против России

Евросоюз стремится усилить давление на Россию, чтобы добиться для Украины справедливого и длительного мира. Поэтому европейские лидеры уже готовят новый пакет санкций против Москвы.

Как ЕС будет усиливать давление на Россию?

Об этом по итогам встречи представителей США, ЕС и Украины в Берлине сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает 24 Канал со ссылкой на ее заявление.

По ее словам, переговоры в столице Германии прошли хорошо, и страны Европы продолжат работать над тем, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и в конце концов прекратить войну.

Россия должна чувствовать постоянное давление, чтобы сесть за стол переговоров – не для показухи, а ради результатов. С этой целью Европа и в дальнейшем будет повышать цену российской войны. Мы готовим новый пакет санкций,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

В дополнение российские активы в Евросоюзе были надолго заблокированы, напомнила президент Комиссии.

Заметьте! В пятницу, 12 декабря, страны ЕС согласились заморозить активы российского Центробанка, которые хранятся на его территории, на неопределенный срок, пишет Reuters. Ранее каждые шесть месяцев приходилось подтверждать обездвиживание этих средств и существовала угроза, что одно или несколько государств могут заблокировать эти санкции против Москвы.

Как Европа будет поддерживать Украину?

Фон дер Ляйен подчеркнула, что для устойчивого мира Украина нуждается в надежных и убедительных гарантий безопасности. Она убеждена, что одной из самых сильных и долгосрочных гарантий будет вступление страны в ЕС.

Еще один важный пункт – экономическое восстановление. И хотя потребности Киева огромные и неотложные, Евросоюз продолжит поддерживать Украину финансово.

Мы преданы восстановлению и будущему процветанию Украины. Европа будет оставаться ее самым сильным и надежным партнером,

– добавила фон дер Ляйен.

Руководительница Еврокомиссии отметила, что ЕС предложил покрыть две трети финансовых потребностей Киева на ближайшие 2 года – в сумме 90 миллиардов евро. Поэтому обсуждение помощи на заседании Европейского совета на этой неделе будет иметь решающее значение.

Мы знаем, что никогда не сможем сравниться с жертвой, которую принес украинский народ. Но мы будем поддерживать его борьбу за выживание столько, сколько потребуется,

– подчеркнула политик.

Важно! Заседание Европейского совета должно состояться 18 – 19 декабря. На нем европейские лидеры будут голосовать за предоставление "репарационного кредита" Украине на основе замороженных российских активов.

