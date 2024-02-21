Новый пакет санкций против России: в Белом доме раскрыли подробности

В США готовят новый пакет санкций против России. Его целью будет ограничение оборонной промышленности и снижение экспортных возможностей страны-агрессора.

Новый пакет санкций против России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что до конца недели будет представлен новый пакет санкций против России.

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Мы планируем представить пакет санкций в конце текущей недели, что, безусловно, будет событием после трагической гибели Алексея Навального. Этот набор санкций также будет представлен накануне двухлетия войны России против Украины,

– сказал он.

Этот пакет должен охватить различные элементы российской оборонно-промышленной базы и источники доходов российской экономики. Соответственно это повлияет на военный потенциал страны.

Следует отметить, что эти санкции дополнят уже имеющуюся систему санкций, которую мы формировали с нашими союзниками и партнерами в течение последних двух лет,

– добавил Салливан.

Джейк Салливан обратил внимание на то, что США и союзники работают над новыми санкциями в ответ на действия России в отношении Навального и Украины, а также из-за угрозы для международного мира и безопасности.

В Чехии посчитали сколько денег они потратили на украинских беженцев от начала большой войны. Сумма гуманитарной помощи составила 710 миллионов долларов.