Опять "виновата" Украина: Орбан требует снять все санкции с России
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет Украину в высоких ценах на топливо из-за блокирования поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".
- Орбан обратился к Еврокомиссии с требованием снять энергетические санкции с России, считая, что это угрожает энергобезопасности ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова обвиняет Украину. Политик считает, что в высоких ценах в стране виноват Киев, и требует отменить энергетические санкции против России.
В чем Орбан обвиняет Украину?
Об этом венгерский премьер сообщил в видеообращениии на своей странице в Facebook.
Смотрите также Украина не принимает ультиматумов от Венгрии по восстановлению "Дружбы", – МИД
По его словам, цены на топливо в Венгрии резко подскочили. Но в этом виноват не только военный конфликт на Ближнем Востоке.
Орбан видит причину топливного кризиса в Украине. Мол, Киев блокирует поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", которым сырье попадает в Европу.
Более того, прекращение транзита российских энергоносителей через украинскую территорию якобы является критической угрозой не только для Будапешта, но и для энергобезопасности всего ЕС.
Поэтому Орбан давит на Брюссель. Он официально обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием снять санкции с России.
Мы должны остановить действие всех ограничений, наложенных на энергетические ресурсы из России, по всей территории Европы,
– подчеркнул Орбан.
Важно! На фоне этих событий премьер Венгрии созвал экстренное совещание правительства для разработки антикризисных мер в энергетическом секторе.
Почему Венгрия хочет снять санкции с России?
К этим требованиям присоединился и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В своем заметке в Х политик требует отменить запрет на импорт газа и нефти из России в ЕС немедленно.
Он отметил, что из-за блокады Ормузского пролива в результате войны на Ближнем Востоке значительная часть мировых поставок энергоносителей оказалась под угрозой.
В этой ситуации особенно уязвимым, мол, оказался ЕС, который ранее уже запретил импорт российских энергоресурсов. Поэтому Европа рискует столкнуться с резким повышением цен.
Если Брюссель сохранит санкции, это нанесет серьезный ущерб европейским гражданам и экономике ЕС. В центре внимания должна быть защита интересов европейцев, а не идеология,
– отметил Сийярто.
Заметьте! На фоне роста напряжения на Ближнем Востоке цены на газ во вторник, 9 марта, выросли еще на 30%, заставляя аналитиков говорить о рисках энергообеспечения континента.
Как Венгрия угрожает Украине?
Поставки нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба" прекратились в конце января. Это произошло из-за повреждения нефтеперекачивающей станции в городе Броды в результате российской атаки.
Однако Венгрия не признает вины России и во всем обвиняет Киев, заявляя, что тот блокирует транзит нефти по политическим соображениям.
В ответ Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России, который Евросоюз намеревался принять в конце февраля. Также Будапешт блокирует выделение кредита Украине от ЕС в размере 90 миллиардов евро.
Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина может возобновить поставки нефти для Венгрии через "Дружбу" в обмен на разблокирование кредита. Однако технически это будет возможно минимум через месяц.