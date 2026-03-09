Опять "виновата" Украина: Орбан требует снять все санкции с России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова обвиняет Украину. Политик считает, что в высоких ценах в стране виноват Киев, и требует отменить энергетические санкции против России.

В чем Орбан обвиняет Украину?

Об этом венгерский премьер сообщил в видеообращениии на своей странице в Facebook.

По его словам, цены на топливо в Венгрии резко подскочили. Но в этом виноват не только военный конфликт на Ближнем Востоке.

Орбан видит причину топливного кризиса в Украине. Мол, Киев блокирует поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", которым сырье попадает в Европу.

Более того, прекращение транзита российских энергоносителей через украинскую территорию якобы является критической угрозой не только для Будапешта, но и для энергобезопасности всего ЕС.

Поэтому Орбан давит на Брюссель. Он официально обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием снять санкции с России.

Мы должны остановить действие всех ограничений, наложенных на энергетические ресурсы из России, по всей территории Европы,

– подчеркнул Орбан.

Важно! На фоне этих событий премьер Венгрии созвал экстренное совещание правительства для разработки антикризисных мер в энергетическом секторе.

Почему Венгрия хочет снять санкции с России?

К этим требованиям присоединился и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В своем заметке в Х политик требует отменить запрет на импорт газа и нефти из России в ЕС немедленно.

Он отметил, что из-за блокады Ормузского пролива в результате войны на Ближнем Востоке значительная часть мировых поставок энергоносителей оказалась под угрозой.

В этой ситуации особенно уязвимым, мол, оказался ЕС, который ранее уже запретил импорт российских энергоресурсов. Поэтому Европа рискует столкнуться с резким повышением цен.

Если Брюссель сохранит санкции, это нанесет серьезный ущерб европейским гражданам и экономике ЕС. В центре внимания должна быть защита интересов европейцев, а не идеология,

– отметил Сийярто.

Заметьте! На фоне роста напряжения на Ближнем Востоке цены на газ во вторник, 9 марта, выросли еще на 30%, заставляя аналитиков говорить о рисках энергообеспечения континента.

Как Венгрия угрожает Украине?