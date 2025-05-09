Чего будут касаться новые мощные санкции Великобритании против России

Правительство Британии планирует наложить санкции на суда, которые являются основной частью "теневого флота" Путина. Это поможет защитить подводную инфраструктуру государства.

Санкции Великобритании

О пакете санкций премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил во время саммита Объединенных экспедиционных сил, сообщает 24 Канал со ссылкой на британское правительство.

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Основной пакет санкций будет нацелен на "теневой флот", перевозящий российскую нефть. Это 100 судов, которые с начала 2024 года перевезли российской нефти на более чем 24 миллиарда долларов.

Деятельность флота представляет угрозу для критической национальной инфраструктуры Великобритании и евроатлантического региона. Ожидается, что защита подводной инфраструктуры от инцидентов станет ключевой частью обсуждений лидеров на саммите Объединенных экспедиционных сил в Осло 9 мая.

Угрозу нашей национальной безопасности со стороны России невозможно недооценить, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы уничтожить ее "теневой флот", лишить ее военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, на которую мы полагаемся в повседневной жизни,

– говорит Кир Стармер.

Потери России

Сейчас известно, что благодаря санкциям доходы России от добычи нефти и газа падают с 2022 года и потеряли более трети своей стоимости за три года. Санкции и расходы на полномасштабную войну также вызывают спад российской экономики – инфляция растет, а расходы Кремля на оборону и безопасность стремительно растут.

Также британское правительство сообщает, что лидеры JEF 9 мая объявят о расширенном партнерстве с Украиной.