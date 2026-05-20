Санкции трещат по швам: Британия разрешила топливо из российской нефти

Эскалация войны на Ближнем Востоке продолжает расшатывать энергетические рынки и стремительно толкает вверх цены на топливо. Великобритания на этом фоне решила разрешить импорт дизеля и авиационного топлива, произведенных за рубежом из российской нефти.

Как будет действовать исключение из санкций?

Ранее Лондон наложил ограничения на эти виды топлива, но теперь сделал исключение из санкционного режима, чтобы поддержать авиакомпании и домохозяйства, пишет Reuters.

Министерство финансов Великобритании пока не комментирует решение. Однако известно, что лицензия, выдана британскими властями, позволяет поставки топлива, если оно было произведено из нефти России в третьих странах.

При этом от компаний потребуют обязательно вести всю документацию по дизелю и авиатоплива и отчитываться о его импорте.

Новые правила вступают в силу уже в среду, 20 мая, и будут действовать бессрочно. Впрочем, в правительстве отметили, что регулярно будут пересматривать исключение из санкций и при необходимости могут изменить условия или вовсе отменить лицензию.

Важно! Отдельно Великобритания во вторник выдала временную лицензию на морскую транспортировку сжиженного природного газа из российских проектов "Сахалин-2" и "Ямал СПГ". Она будет действовать до 1 января следующего года и также охватывает сопутствующие услуги, в частности перевозки, финансирование и брокерские операции.

Почему Лондон делает исключение из санкций?

Смягчение санкций против России Лондон принял после такого же шага со стороны США. В понедельник Вашингтон продлил действие исключения, который позволяет покупать российскую сырую нефть, которую транспортируют морем, пишет Reuters.

Тогда в американском Минфине такое решение объяснили поддержкой стран, которые больше всего пострадали от перебоев с поставками нефти из-за войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива.

Исключение продлили еще на 30 дней.

Министерство финансов США выдает временную 30-дневную общую лицензию, которая предоставляет наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, что сейчас застряла в море. Это продолжение обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами, чтобы оказать дальнейшую поддержку,

– заявил министр финансов Скотт Бессент.

Добавим, что США уже дважды давало разрешение на продажу российской сырой нефти морским путем. Впервые специальную лицензию на это Минфин выдал в марте, когда цены на нефть резко подскочили.

Важно! Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в комментарии 24 Каналу отметил, что это позволило Москве зарабатывать огромную сумму на нефти. По его подсчетам, Россия сможет получить около 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет, если война в Иране продлится, а цены на нефть будут высокими то до конца года.

Как Британия страдает от высоких цен?

Рост цен на топливо из-за войны в Иране уже сказался на мировой экономике в целом и Британии в частности. Стоимость авиационного топлива в последние месяцы резко поднялась, создавая дополнительное давление на авиакомпании.

Поэтому перевозчики повышают цены на билеты, сокращают количество рейсов и предупреждают об ухудшении финансового положения. В Британии правительство даже разрешило авиакомпаниям отменять и объединять рейсы из-за возможного дефицита авиатоплива.

Лондон пытается сдержать инфляцию и уменьшить нагрузку на население из-за высоких счетов за энергию, ведь стоимость жизни растет.

Обратите внимание! Обнародованные во вторник официальные данные также свидетельствуют о проблемах на британском рынке труда. Количество вакансий и работников сокращается, а война вокруг Ирана ухудшает экономические перспективы страны.

Какова ситуация в других странах Европы?

Инфляция в Европе растет на фоне эскалации войны в Иране, которая уже ударила по энергорынкам и логистике. Наиболее ощутимый рост цен фиксируют в Германии и Испании.

В Германии потребительские цены в апреле выросли на 2,9% в годовом измерении. Это самый высокий показатель с января 2024 года. В Испании, по данным Национального института статистики, инфляция ускорилась до 3,5% в апреле. Это самый большой темп роста с июня 2024 года.

Эксперты предупреждают, что это может быть не предел. Аналитик банка Berenberg Феликс Шмидт отмечает, что в случае дальнейшей эскалации конфликта в Иране инфляция в Европе способна превысить отметку в 4%, что станет серьезным вызовом для экономик ЕС.