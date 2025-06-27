Закрыть для России весь мир: Зеленский объяснил, почему санкции так важны

Россия критически зависит от связей с миром. Поэтому санкции против нее должны быть еще сильнее, чтобы полностью изолировать агрессора от мира.

Почему санкции против России важны

Российские ракеты, дроны, почти вся техника на поле боя, которая действительно имеет силу, а также российские финансы, технологические компании зависят от того, как Россия торгует с миром. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на "Форуме власти и бизнеса", рассказывает 24 Канал.

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По словам Зеленского, российское производство оружия напрямую зависит от наличия современных станков.

Российские ракеты и дроны состоят из десятков критических компонентов, которые Россия завозит благодаря различным схемам из других стран.

Российский бюджет критически зависит от нефтегазовых доходов.

Российская экономика и личные капиталы так называемой путинской элиты не могут нормально функционировать без связей с юрисдикциями мира.

Олигархи России очень любят деньги, свою роскошную жизнь, хотят для своих детей хорошего образования, в частности в Европе, и нуждаются в нормальной медицине.

Поэтому наша задача очевидна: пока Россия вкладывается в эту войну, для нее должен быть максимально закрытым весь мир. Это и о безопасности нашей, и об обычной человеческой справедливости. Именно это должны обеспечивать санкционными режимами нашими и партнеров,

– подчеркнул Зеленский.

Важно! По словам Зеленского, страны, в том числе страны Запада, продолжают поставлять России оборудование и критические компоненты. Только за прошлый год были зафиксированы поставки в Россию станков на предприятия военно-промышленного комплекса по меньшей мере из 12 стран мира.

Что надо запретить для России

Президент отметил, что сейчас путинская элита очень хочет, чтобы запад не просто не вводил новые санкции, а ослабил все существующие. Однако Украина и партнеры должны запретить для России критические элементы:

искусственный интеллект;

инструменты и сервисы для тренировки ИИ;

высокопроизводительное вычислительное оборудование;

специализированные дата-сети, включая спутниковые снимки.

Наша санкционная работа должна быть конкретная по каждому направлению и максимально современная,

– добавил Зеленский.

Стоит знать! Президент считает, что необходимо создать новую международную платформу по контролю за экспортом товаров двойного назначения. Это должно помочь защититься не только от России, но и косвенно от ее сообщников, таких как Иран и Северная Корея.