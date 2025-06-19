Зеленский провел совещание по усилению санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике в отношении России. Принят ряд конкретных решений.

Зеленский рассказал об итогах совещания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в телеграмме.

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Зеленский провел совещание по санкционному давлению на Россию

По словам президента, Украина полностью синхронизирует санкционные решения с Европейским Союзом и другими международными партнерами.

Одним из ключевых направлений является расширение санкций против российского танкерного флота. Зеленский поручил ввести ограничения не только против судов, но и против их капитанов, а также терминалов в России, из которых отгружается нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами.

Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны. Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов,

– отметил Зеленский.

Отдельно на совещании рассмотрели новые сферы ограничений, в частности в финансах, криптовалютах, схемах оплаты и поставке оборудования в Россию для производства вооружения.

Зеленский провел совещание с чиновниками, что касалась санкций против России: фото Офиса президента Украины

"Поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых санкционных решений", – добавил президент.

Результаты санкционного давления должны стать более ощутимыми благодаря работе МИД, разведки и Национального банка Украины.