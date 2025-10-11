Зеленский ввел санкции против тех, кто приносит прибыль военной машине России
- Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и лиц, которые приносят доходы военной машине России, синхронизируя их с японскими санкциями.
- В список попали 8 физических и 14 юридических лиц, включая компании, поставляющие оружие и критические компоненты для российской армии, а также частную военную компанию "Конвой".
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по синхронизации санкций с Японией и подписал соответствующий указ. Торгово-экономические ограничения касаются тех компаний и лиц, которые приносят прибыль военной машине России.
Что сказал Зеленский о новых санкциях против России?
Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжает санкционную работу и предметно координируется с партнерами.
"Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами, когда они готовят свои пакеты. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции", – сказал президент.
По словам главы государства, 11 октября Украина синхронизировала санкции с Японией, что было закреплено соответствующим указом.
В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают доходами российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудования,
– отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что только с июня 2025 года украинская сторона приняла для нашей юрисдикции уже 8 санкционных пакетов – были синхронизированы санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.
"В общем 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза", – резюмировал Владимир Зеленский.
Кто подпал под новые санкции Украины?
Под санкции попали 8 физических и 14 юридических лиц, которые причастны к поддержке российской военной машины и обходу санкций.
Среди них:
- генеральный директор "Алросы" Павел Мариничев, компания которого обеспечивает российский бюджет доходами от добычи алмазов;
- директор Тульского патронного завода Сергей Лукин;
- представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хёк, который участвует в поставках оружия в Россию.
Против каких физических лиц были введены новые украинские санкции: смотрите документ
Кроме того, санкции применены к предприятиям российского ОПК, в частности к "Стауту" и Центру инновационных технологий и инжиниринга, поставляющих электронные компоненты, оборудование и системы связи для российской армии.
Также под санкции попала частная военная компания "Конвой", созданная на временно оккупированной территории Украины, которую финансируют российский олигарх Аркадий Ротенберг и подсанкционный банк ВТБ.
Против каких юридических лиц ввела санкции Украина: смотрите документ
Высший антикоррупционный суд конфисковал активы российского сенатора Сергея Калашника на сумму более 95 миллионов гривен. Россиянин поставлял запчасти для военной техники России, что привело к досудебному расследованию по факту финансирования действий против конституционного строя Украины.
Недавно Польша внесла в санкционный список две российские компании – SteelTrade и Omni GRP. Также торгово-экономические ограничения Варшава ввела против трех человек – Андрея Карповича, Вероники Пенталь и Владимира Лещука.
Кроме того, Финляндия планирует снова ввести пошлины на весь импорт из России из-за нарушения страной-агрессором Хельсинкских принципов. Хельсинки также стремятся ограничить возможности России продолжать войну против Украины.