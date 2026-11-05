Гражданство страны-агрессора стремительно превращается в "черную метку" даже в тех государствах, которые ранее считались лояльными. Привычные схемы обхода ограничений дают сбой, оставляя любителей "серых" махинаций ни с чем.

Почему российский паспорт стал приговором за рубежом

Бывшие республики СССР начали массово отказывать россиянам в базовых финансовых операциях из-за страха попасть под вторичные международные санкции, сообщают в Службе внешней разведки Украины. В результате граждане России больше не могут свободно покупать автомобили и недвижимость, а популярная схема оформления имущества на "местного товарища" окончательно перестала работать.

В Казахстане официальные дилеры ведущих мировых брендов, среди которых Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan и Lexus, категорически отказывают клиентам с российскими документами. Страх потерять выгодные контракты с Западом оказался сильнее желания заработать на соседях, попавших под санкции.

Интересно! Похожая ситуация складывается и на рынке недвижимости Грузии, где местное министерство юстиции выдало банкирам негласные инструкции блокировать большие сделки для россиян без каких-либо объяснений.

Что известно о новых системах финансового контроля

Финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Армении, прислушавшись к рекомендациям западных партнеров, ввели автоматическую систему отслеживания перепродаж. Этот механизм лишает россиян их излюбленной лазейки: когда автомобиль или коммерческая недвижимость покупалась на имя местного жителя, а затем быстро переоформлялась на реального владельца из России. Теперь местные банки при подготовке такой "быстрой сделки" мгновенно блокируют счета продавцов.

Под давлением антироссийских санкций банки Кыргызстана, Армении и Грузии резко ужесточили проверки в рамках процедур борьбы с отмыванием денег (AML-комплаенс). Финансовые учреждения начали принудительно закрывать счета россиян и отказываться принимать любые переводы из России, даже если они осуществляются через не подпадающих под санкции посредников.

Важно! Это означает, что вывести капитал или приобрести ценные активы за рубежом для граждан страны-агрессора становится практически невозможной задачей.

Ранее мы писали, что, по данным российского Минтруда, с начала года сразу в 55 российских регионах резко возросло число граждан, которые встали на учет в службах занятости.