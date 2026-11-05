Паспорт стал токсичным: как россияне лишаются возможности покупать автомобили и жилье

Все избегают российского паспорта / Фото Shutterstock
Гражданство страны-агрессора стремительно превращается в "черную метку" даже в тех государствах, которые ранее считались лояльными. Привычные схемы обхода ограничений дают сбой, оставляя любителей "серых" махинаций ни с чем.
Почему российский паспорт стал приговором за рубежом
Бывшие республики СССР начали массово отказывать россиянам в базовых финансовых операциях из-за страха попасть под вторичные международные санкции, сообщают в Службе внешней разведки Украины. В результате граждане России больше не могут свободно покупать автомобили и недвижимость, а популярная схема оформления имущества на "местного товарища" окончательно перестала работать.
популярные видео
В Казахстане официальные дилеры ведущих мировых брендов, среди которых Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan и Lexus, категорически отказывают клиентам с российскими документами. Страх потерять выгодные контракты с Западом оказался сильнее желания заработать на соседях, попавших под санкции.
Интересно! Похожая ситуация складывается и на рынке недвижимости Грузии, где местное министерство юстиции выдало банкирам негласные инструкции блокировать большие сделки для россиян без каких-либо объяснений.
Что известно о новых системах финансового контроля
Финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Армении, прислушавшись к рекомендациям западных партнеров, ввели автоматическую систему отслеживания перепродаж. Этот механизм лишает россиян их излюбленной лазейки: когда автомобиль или коммерческая недвижимость покупалась на имя местного жителя, а затем быстро переоформлялась на реального владельца из России. Теперь местные банки при подготовке такой "быстрой сделки" мгновенно блокируют счета продавцов.
Под давлением антироссийских санкций банки Кыргызстана, Армении и Грузии резко ужесточили проверки в рамках процедур борьбы с отмыванием денег (AML-комплаенс). Финансовые учреждения начали принудительно закрывать счета россиян и отказываться принимать любые переводы из России, даже если они осуществляются через не подпадающих под санкции посредников.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Важно! Это означает, что вывести капитал или приобрести ценные активы за рубежом для граждан страны-агрессора становится практически невозможной задачей.
Ранее мы писали, что, по данным российского Минтруда, с начала года сразу в 55 российских регионах резко возросло число граждан, которые встали на учет в службах занятости.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии