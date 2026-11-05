Почему российский паспорт стал приговором за рубежом

Бывшие республики СССР начали массово отказывать россиянам в базовых финансовых операциях из-за страха попасть под вторичные международные санкции, сообщают в Службе внешней разведки Украины. В результате граждане России больше не могут свободно покупать автомобили и недвижимость, а популярная схема оформления имущества на "местного товарища" окончательно перестала работать.

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В Казахстане официальные дилеры ведущих мировых брендов, среди которых Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan и Lexus, категорически отказывают клиентам с российскими документами. Страх потерять выгодные контракты с Западом оказался сильнее желания заработать на соседях, попавших под санкции.

Интересно! Похожая ситуация складывается и на рынке недвижимости Грузии, где местное министерство юстиции выдало банкирам негласные инструкции блокировать большие сделки для россиян без каких-либо объяснений.

Что известно о новых системах финансового контроля

Финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Армении, прислушавшись к рекомендациям западных партнеров, ввели автоматическую систему отслеживания перепродаж. Этот механизм лишает россиян их излюбленной лазейки: когда автомобиль или коммерческая недвижимость покупалась на имя местного жителя, а затем быстро переоформлялась на реального владельца из России. Теперь местные банки при подготовке такой "быстрой сделки" мгновенно блокируют счета продавцов.

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Под давлением антироссийских санкций банки Кыргызстана, Армении и Грузии резко ужесточили проверки в рамках процедур борьбы с отмыванием денег (AML-комплаенс). Финансовые учреждения начали принудительно закрывать счета россиян и отказываться принимать любые переводы из России, даже если они осуществляются через не подпадающих под санкции посредников.

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Важно! Это означает, что вывести капитал или приобрести ценные активы за рубежом для граждан страны-агрессора становится практически невозможной задачей.

Ранее мы писали, что, по данным российского Минтруда, с начала года сразу в 55 российских регионах резко возросло число граждан, которые встали на учет в службах занятости.