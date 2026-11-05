Паспорт став токсичним: як росіяни втрачають можливість купувати авто та житло

Чому російський паспорт став вироком за кордоном

Колишні республіки СРСР почали масово відмовляти росіянам у базових фінансових операціях через страх потрапити під вторинні міжнародні санкції, повідомляють у Службі зовнішньої розвідки України. Як наслідок, громадяни Росії більше не можуть вільно купувати автомобілі та нерухомість, а популярна схема оформлення майна на "місцевого товариша" остаточно зламалася.

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У Казахстані офіційні дилери провідних світових брендів, серед яких Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan та Lexus, категорично відмовляють клієнтам із російськими документами. Страх втратити вигідні контракти із Заходом виявився сильнішим за бажання заробити на підсанкційних сусідах.

Цікаво! Схожа ситуація розгортається і на ринку нерухомості Грузії, де місцеве міністерство юстиції видало банкірам негласні інструкції блокувати великі угоди для росіян без жодних пояснень.

Що відомо про нові системи фінансового контролю

Фінансові регулятори Казахстану, Киргизстану та Вірменії, дослухавшись до рекомендацій західних партнерів, запровадили автоматичну систему відстеження перепродажів. Цей механізм руйнує улюблену лазівку росіян: коли авто чи комерційна нерухомість купувалася на місцевого жителя, а потім швидко переписувалася на реального власника з Росії. Тепер місцеві банки під час підготовки такої "швидкої угоди" миттєво блокують рахунки продавців.

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Під тиском антиросійських санкцій банки Киргизстану, Вірменії та Грузії різко посилили перевірки в межах процедур боротьби з відмиванням грошей (AML-комплаєнс). Фінансові установи почали примусово закривати рахунки росіян та відмовлятися приймати будь-які перекази з Росії, навіть якщо вони здійснюються через непідсанкційних посередників.

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Важливо! Це означає, що вивести капітал чи придбати цінні активи за кордоном для громадян країни-агресорки стає практично неможливим завданням.

Раніше ми писали, що за даними російського Мінпраці, від початку року одразу в 55 російських регіонах різко збільшилася кількість громадян, які стали на облік у службах зайнятості.