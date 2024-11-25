Санкции в отношении 30 кораблей: Великобритания ввела ограничения против теневого флота России

Великобритания объявила о введении крупнейшего пакета санкций против "теневого флота" России. Ограничения коснутся 30 кораблей.

Санкции от Великобритании

Около 30 кораблей российского теневого флота попали под санкции за сегодня, передает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

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Поскольку половина судов, против которых сегодня введены санкции, только за последний год перевезли нефти и нефтепродуктов, таких как бензин, на сумму более 4,3 миллиарда долларов, это самый большой пакет санкций Великобритании в своем роде,

– написали в британском правительстве.

Это должно еще больше ограничить возможности Кремля финансировать войну в Украине, а также увеличит общее количество нефтяных танкеров, попавших под санкции Великобритании. Теперь их 73, что больше, чем у любой другой страны.

О санкциях объявили, когда министр иностранных дел Дэвид Лемми был на встрече министров иностранных дел G7 в Италии. Это должно было подтолкнуть союзников к усилению давления на Россию.

Российские нефтяные доходы подпитывают огонь войны и разрушений в Украине. Я буду работать с нашими партнерами по G7 и не только, чтобы оказать неустанное давление на Кремль, прервать поток денег в его военную казну, подорвать его военную машину и ограничить его злонамеренное поведение во всем мире,

– сказал Лемми.

Санкции Великобритании доказывают свою эффективность, что приводит к усилению зависимости России от таких стран, как Северная Корея и Иран, в вопросе военных поставок. Сообщается, что Россия даже вынуждена разворачивать северокорейские войска, чтобы поддержать свои усилия по незаконному вторжению.