Эрдогану не понравится: в ЕС определились относительно санкций против Усманова
- Евросоюз решил продлить санкции против россиян, включая Алишера Усманова, без изменений в списке.
- Президент Турции Эрдоган призвал снять санкции с Усманова, утверждая, что он не поддерживал Кремль и занимается благотворительностью, но ЕС не считает его благотворителем.
Евросоюз согласовал продление персональных санкций против россиян, которые связаны с российским режимом и непосредственно с Владимиром Путиным. Изменений в предыдущий санкционный список решили не вносить.
Что решили в Евросоюзе по санкциям?
Об этом по собственным источникам сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х.
Смотрите также "Щенок Путина": губернатор Калифорнии высмеял Трампа за ослабление санкций на российскую нефть
По его словам, у стран Евросоюза было время до 10 утра субботы, 14 марта, чтобы возразить продление санкций или отдельных лиц в списке.
После того началось принятие окончательного решения. Его проводят по письменной процедуре.
Возражений не выдвинуто. Начата процедура молчаливого согласования. Санкции против России будут продолжены, в том числе и в отношении Усманова,
– написал Джозвяк.
Важно! Странам Евросоюза необходимо согласовать продление санкций против Москвы до 15 марта. Иначе ограничения для более чем 2 500 россиян перестанут действовать.
Кто хочет снять санкции с Усманова?
Ранее на этой неделе в вопрос о продлении санкций ЕС против россиян вмешался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Radio Free Europe.
Он направил письмо премьер-министру Словакии Роберту Фицо с обращением к странам Евросоюза. В нем турецкий лидер призвал снять санкции с российского олигарха Алишера Усманова.
Эрдоган заверил, что Усманов якобы не поддерживал никакие инициативы Кремля, не давал деньги на них и уже 10 лет как отошел от дел, посвятив себя благотворительности.
Более того, президент Турции назвал Усманова "узбекским филантропом", которому европейские санкции задают трудности в его деятельности.
Учитывая искренние усилия господина Алишера Усманова по полному сотрудничеству с институтами ЕС, а также принимая во внимание гуманитарные соображения, я считаю, что ваша поддержка в исключении его из списка санкций ЕС и восстановлении его нарушенных прав была бы чрезвычайно ценной,
– отметил Эрдоган в письме.
Фицо затем распространил письмо среди европейских столиц, поскольку активно лоббирует исключение Усманова из санкционного списка ЕС. Также он добивается того же для российско-израильского олигарха Михаила Фридмана.
Важно! Впрочем, в ЕС Усманова благотворителем вовсе не считают. Санкции на этого российского олигарха ввели еще в 2022 году за то, что он имел тесные связи с диктатором Владимиром Путиным и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. В Европе считают, что Усманов был одним из немногих доверенных лиц, кому позволили контролировать финансовые потоки главы Кремля.
Почему Усманов пытается избавиться от санкций?
Санкции ЕС против россиян предусматривают запрет на въезд в страны блока, а также замораживание активов лиц, попавших в санкционный список. Сейчас позиция Брюсселя по этим ограничениям остается неизменной.
По словам дипломатов, в ЕС не поддерживают идею исключения российских олигархов из санкционного перечня. В Брюсселе также достаточно резко отреагировали на письмо президента Реджеп Тайип Эрдоган по этому вопросу.
В то же время в Словакии заявляют, что снятие санкций с бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана является принципиально важным.
Добавим, что ранее Усманов уже пытался обжаловать санкции в судебном порядке. Он подавал иск в Суд Европейского Союза, однако в сентябре прошлого года судьи пришли к выводу, что правовых оснований для отмены ограничений нет.