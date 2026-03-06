Украина может ввести санкции против Венгрии: Сибига сделал важное заявление

Украина может принять определенные меры в отношении Венгрии на фоне действующих событий. В частности Киев имеет право ввести и санкции и другие ограничительные меры против Будапешта.

Может ли Украина ввести санкции против Венгрии?

Такое заявление сделал в пятницу, 6 марта, министр иностранных дел Андрей Сибига.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии. Особенно показательным стал обнародованный сегодня утром перечень требований Орбана к Украине. Именно так обычно происходит после того, как людей берут в заложники: выдвигают требования.

Однако Украина не планирует "мириться с таким государственным бандитизмом". Сибига подчеркнул: все, кто причастен к захвату и удержанию украинских граждан в качестве заложников, будут привлечены к ответственности.

Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, в частности ввести санкции и другие ограничительные меры,

– написал Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что Киев в очередной раз требует от Будапешта прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию. В частности страна ожидает решительной реакции от партнеров.

Также Украина планирует собрать иностранный дипломатический корпус в Министерстве иностранных дел Украины:

чтобы проинформировать о неприемлемых действиях Венгрии;

опровергнуть абсурдные обвинения;

призвать к поддержке в требовании привлечения виновных к ответственности.

Напомним! Власти Венгрии захватили в заложники семерых граждан Украины в Будапеште. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел 6 марта. Семь человек являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной.

Что еще следует знать о событиях?