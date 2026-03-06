Украина может ввести санкции против Венгрии: Сибига сделал важное заявление
- Украина может ввести санкции против Венгрии из-за захвата семерых украинских заложников в Будапеште и инцидента с инкассаторскими автомобилями.
- Украина планирует собрать иностранный дипломатический корпус, чтобы проинформировать о действиях Венгрии и призвать к поддержке в требовании привлечения виновных к ответственности.
Украина может принять определенные меры в отношении Венгрии на фоне действующих событий. В частности Киев имеет право ввести и санкции и другие ограничительные меры против Будапешта.
Может ли Украина ввести санкции против Венгрии?
Такое заявление сделал в пятницу, 6 марта, министр иностранных дел Андрей Сибига.
Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии. Особенно показательным стал обнародованный сегодня утром перечень требований Орбана к Украине. Именно так обычно происходит после того, как людей берут в заложники: выдвигают требования.
Однако Украина не планирует "мириться с таким государственным бандитизмом". Сибига подчеркнул: все, кто причастен к захвату и удержанию украинских граждан в качестве заложников, будут привлечены к ответственности.
Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, в частности ввести санкции и другие ограничительные меры,
– написал Андрей Сибига.
Он подчеркнул, что Киев в очередной раз требует от Будапешта прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию. В частности страна ожидает решительной реакции от партнеров.
Также Украина планирует собрать иностранный дипломатический корпус в Министерстве иностранных дел Украины:
- чтобы проинформировать о неприемлемых действиях Венгрии;
- опровергнуть абсурдные обвинения;
- призвать к поддержке в требовании привлечения виновных к ответственности.
Напомним! Власти Венгрии захватили в заложники семерых граждан Украины в Будапеште. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел 6 марта. Семь человек являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной.
Что еще следует знать о событиях?
- Объем ценностей, которые находились в похищенных автомобилях, составляет 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Такие цифры назвал Национальный банк Украины.
- Венгрия сейчас подозревает, что через ее территорию Украины значительные объемы наличности и золота, которые могут принадлежать "украинской военной мафии". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сейчас требует объяснений от Украины.