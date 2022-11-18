Незастрахованные нефтяные танкеры не смогут пройти по морю – Турция усиливает контроль
Источник:Bloomberg
Турция предупредила мировых отгрузчиков нефти, что им нужно будет доказать, что они застрахованы, чтобы пересечь жизненно важные проливы страны. Таким образом страна пытается предотвратить попытки России перевозить нефть без страхования.
Страна-агрессорка столкнется с проблемами получения страхования после вступления в силу санкции G7. Они запретят предоставлять любые морские услуги на доставку нефти, которая была законтрактована по цене выше установленного потолка.
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Когда новые правила начнут действовать
Требования начнут действовать 1 декабря, за несколько дней до того, как Европейский Союз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией, что усложнит в первую очередь страхование перевозящих дорогую нефть танкеров во всем мире.
Поскольку страхование покрывает все: от разливов нефти до столкновений, таким образом, Турция стремится защитить свои воды, но это также может повлиять на экспорт миллионов баррелей российской сырой нефти.
Корабли, перевозящие нефть по водному пути и соседнему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить документы от своего страховщика о том, что покрытие будет предоставлено для конкретного рейса судна и груза, говорится в циркуляре Министерства транспорта Турции.
Директор турецкого учреждения, регулирующего морские перевозки, подтвердил письмо и сказал, что мотивом его было соблюдение санкций ЕС, хотя Турция не является их частью. Он отметил, что этот шаг может повлиять на российские танкеры, если им будет трудно получить необходимую защиту и страхование возмещения, которое покрывает владельцев от таких обязательств, как разливы нефти. По его словам, эта мера должна повысить безопасность на море вдоль турецких проливов.
Может ли Россия обойти санкции
- В связи с санкциями на импорт российской морской нефти доходы страны-агрессорки могут значительно сократиться. Впрочем, Россия может попытаться обойти санкции, утаив прохождение своей нефти при поставках.
- Для того чтобы скрыть источник происхождения нефти, Россия может перепродавать ее через третьи компании. Даже частично обходя запрет, агрессорка будет терять значительную часть своих контрактов, а нефть, экспортируемая таким образом, будет стоить гораздо дешевле.
- В мире создается масштабный танкерный флот с неизвестными владельцами. Вероятно, он будет служить для обхождения Россией санкций. Большая часть российских потоков будет обрабатываться сложной сетью кораблей, владельцев, портов и безопасных проходов, где доминируют организации, все еще желающие иметь дело с Россией.
- Поиск Россией новых страхователей станет гораздо более сложным вопросом, ведь самый большой рынок страховых услуг находится в Европе. Международная группа P&I Clubs базируется в Лондоне и организует прикрытие 95% мирового танкерного флота.