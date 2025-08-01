Угрозы президента США Дональда Трампа ударить санкциями по Индии за покупку российской нефти ставит под угрозу миллиардные доходы России. В ответ Москва может заблокировать экспорт американской нефти.

Как Россия может ответить на санкции Трампа?

Торговля с Индией настолько важна для Кремля, что потеря этого направления может заставить Путина перекрыть нефтепровод CPC из Казахстана. Большая доля в нем принадлежит американским компаниям Chevron и Exxon, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По нефтепроводу CPC транспортируется почти 1 миллион баррелей нефти в сутки, а общая мощность его составляет 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Этот нефтепровод проходит по территории России, и конфликты между консорциумом, что им владеет, и российскими властями возникали неоднократно.

В 2022 и 2025 годах Москва уже приостанавливала работу нефтепровода, объясняя это якобы экологическими правилами.

Если же Кремль решится закрыть СРС в ответ на ультиматум Трампа, то цена нефти может вырасти до 80 долларов за баррель и выше, отмечает издание.

Важно! Недавно Трамп пригрозил ввести 100% тарифы против стран, которые продолжат покупают российскую нефть. Эти пошлины он обещает ввести, если Москва не достигнет успеха в переговорах по миру в Украине в течение 10-12 дней, а именно до 7–9 августа.

Что для России означает потеря индийского рынка?

Индия – один из трех крупнейших покупателей российской нефти вместе с Китаем и Турцией. Она закупает до 2 миллионов баррелей в день.

Сейчас Индия покупает в России все сорта нефти – от Urals до ESPO и Sokol. В случае отказа от российской нефти, сильнее всего пострадает Urals, которой индийские компании закупают до 70%.

Если Индия резко прекратит импорт нефти из России, российским компаниям придется искать новых покупателей и предлагать им сырье со скидками, теряя деньги.

Кроме того, потеря экспорта объемом до 2 миллионов баррелей в сутки может заставить Москву уменьшить добычу.

Стоит знать! Индия начала массово покупать нефть у России с 2022 года после внедрения эмбарго Евросоюзом. Однако на этой неделе на фоне угроз Трампа государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили закупки российской нефти и обратили свое внимание на другие рынки.