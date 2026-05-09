Под прицелом Китай и не только: США бьют по компаниям, помогающим производить "Шахеды"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новые санкции против 10 человек и компаний. Всех их обвиняют в том, что они помогали Ирану закупать оружие и сырье для производства "Шахедов" и баллистических ракет.

Кого коснулись санкции США?

В "черный список" США попали компании и лица из Китая, Гонконга, ОАЭ и Беларуси, сообщили в Минфине.

Все они тесно связаны с поставками оборудования для военно-промышленного комплекса Ирана.

Среди подсанкционных оказались:

Китайская фирма Yushita Shanghai International Trade Co Ltd выступала посредником для иранского Центра прогресса и развития (CDPI) – структуры, координирующей закупки технологий для Ирана;

Дубайская Elite Energy FZCO переводила миллионы долларов компании AE International Trade Co Limited в Гонконге для обеспечения этих закупок;

Гонконгская HK Hesin Industry Co Limited и белорусская Armory Alliance LLC (Беларусь) выступали посредниками, пытаясь скрыть конечного получателя в Иране;

А генеральный директор Armory Alliance Мохаммед Али Толибов из Беларуси годами занимался посредничеством в поставках вооружений для Ирана через Беларусь.

Другие лица тоже участвуют в поставках элементов для производства вооружения, проведения транзакций или обхода санкций США.

В Минфине отметили, что продолжат максимально давить на Иран, в частности принимать экономические меры против оборонно-промышленной базы Ирана, чтобы страна не могла восстановить производственные мощности и продвигать их за пределами своих границ.

Под решительным руководством президента Трампа мы и в дальнейшем будем нацеливаться на иностранных лиц и компании, которые поставляют иранским военным оружие для использования против американских сил,

– заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Также Вашингтон предупредил, что может применять меры против любых иностранных компаний, которые поддерживают незаконную иранскую торговлю. При необходимости США готовы вводить вторичные санкции против иностранных финансовых учреждений, которые способствуют деятельности Тегерана.

Важно! Россия активно сотрудничает с Ираном и получила от него "Шахеды" для атак по Украине. После этого она развернула производство дронов у себя. Как рассказал 24 Каналу авиационный эксперт Константин Криволап, сейчас Москва работает над увеличением изготовления "Шахедов", которые активно направляет не только на военные, но и гражданские цели.

Какие еще санкции ввели США?

В то же время США ввели санкции против коммерческих спутниковых компаний, обвинив их в поддержке Ирана, пишет Financial Times.

В Государственном департаменте США заявили, что санкции наложили на четыре структуры, в частности три китайские компании. Они якобы предоставляли спутниковые снимки, что позволили Ирану осуществлять военные удары по американским силам на Ближнем Востоке.

В санкционный список попали такие китайские компании:

The Earth Eye, оператор спутниковой наземной станции, которую США обвинили в передаче спутниковых данных Тегерану;

фирма MizarVision, которая работает в сфере геопространственной разведки;

а также Chang Guang Satellite Technology – коммерческий оператор спутниковых снимков.

По версии Вашингтона, последняя помогала Ирану, предоставляя изображения военных объектов США и их союзников на Ближнем Востоке во время операции Epic Fury.

Четвертым стал экспортный центр Министерства обороны Ирана – подразделение логистической группы ведомства, которая уже ранее находилась под санкциями США и Совета Безопасности ООН.

Вашингтон использует все доступные инструменты, чтобы нацелиться на структуры и лиц в третьих странах, которые помогают военной и оборонно-промышленной базе Ирана,

– подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио.

Обратите внимание! Санкции против китайских компаний США ввели всего за несколько дней до поездки президента Дональда Трампа в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как США бьют по банковскому сектору Ирана?

1 мая Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций, направленном против теневых финансовых схем Ирана. Министерство финансов США внесло в санкционный список три иранские валютно-обменные компании, а также связанные с ними фирмы-прикрытия в рамках кампании Economic Fury.

По данным США, такие структуры ежегодно осуществляют валютные операции на миллиарды долларов. Они являются важным звеном в финансовой системе Ирана, обеспечивая оборот средств, несмотря на международные ограничения.

Поскольку значительная часть иранского экспорта нефти оплачивается в китайских юанях, именно эти обменные сети играют ключевую роль в конвертации доходов в валюты, которые могут использоваться иранскими военными структурами и связанными с ними организациями.