Вторичные тарифы до 100%: какие новые санкции против России США предложат Европе
- США планируют предложить G7 ужесточить санкции против России, включая вторичные тарифы до 100%.
- Предложение включает также санкции против российских нефтяных танкеров, компании "Роснефть", запрет на страхование морских перевозок и тому подобное.
Известно, что США предложат G7 усилить давление на Россию, в частности будет перечень предложений по санкциям. Речь идет о вторичных тарифах до 100%, создании механизма для конфискации замороженных российских активов, ограничения для банков России и тому подобное.
Какие новые санкции США хотят ввести против России?
Известно, что примерно 300 миллиардов долларов российских замороженных активов находится в Европе, а в США хотят предложить использовать их для Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
- Кроме того, предложение США будет включать еще и необходимость ввести от 50% до 100% вторичных тарифов на Китай и Индию.
- Также речь идет и об ограничительных мерах на импорт и экспорт для того, чтобы сократить поток энергоресурсов России и остановить передачу технологий двойного назначения для россиян.
Обратите внимание! Предложение для G7 предусматривает санкции против теневого флота российских нефтяных танкеров, сетей, обеспечивающих торговлю, компании "Роснефть", запрет на страхование морских перевозок, а также ограничения для организаций, поддерживающих российский оборонный сектор, региональных банков России и сервисов в сфере ИИ и финтеха в особых экономических зонах России.
Однако для того, чтобы ввести более жесткие санкции нужна поддержка всех членов Евросоюза. А известно, что определенный перечень страна Европы, в частности Венгрия, блокируют ограничения против энергетического сектора России.
Что известно о жестких санкциях против России?
Еще раньше президент США Дональд Трамп заявил официальным лицам Европы, что введет новые масштабные тарифы против Китая и Индии, если со стороны Европы будут аналогичные действия.
А уже с 16 сентября против компаний из России, Индии, Китая, Турции и других стран Министерство торговли США вводит экспортные ограничения. В целом санкции коснутся 23 китайских компаний, 3 турецких компаний, 2 компаний из ОАЭ, по одной из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня и тому подобное.