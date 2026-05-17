США возобновили санкции против российской нефти: пойдет ли Трамп на новое смягчение

Администрация Трампа не продлила действие временной лицензии на покупку российской нефти. Несмотря на то, что разрешение обновляли дважды и это должно было стабилизировать рынок, есть вероятность, что Трамп пойдет на очередное смягчение санкций против России.

Что известно о санкциях США против российской нефти?

О том, продлит ли Трамп лицензию на продажу российских ресурсов, пишет Bloomberg.

Администрация президента США не продлила действие лицензии на продажу российской нефти. Временное разрешение действовало как исключение из санкций на фоне войны в Иране.

Отмечается, что первое смягчение санкций против российской нефти Трамп применил в марте. После того как срок лицензии закончился, в апреле США предоставили России еще одно разрешение.

Заметьте! Оба разрешения на продажу подсанкционной российской нефти касались не всех ресурсов. Речь идет о возможности экспорта только той части, что была загружена на танкеры.

Решение о разрешении на продажу российской нефти вызвало критику со стороны европейских партнеров. Однако Индия и Индонезия лоббировали продление отмены санкций. Причиной этого является возможный дефицит энергоносителей и перебои с поставками, которые возникли в результате войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива.

На заседании сенатской комиссии США министр финансов Скотт Бессент акцентировал, что разрешение для России на продажу нефти – это часть мер для стабилизации ситуации на мировом рынке. Он отмечал, что решение приняли после того, как "более 10 самых уязвимых и бедных стран с точки зрения энергетики" обратились с соответствующей просьбой.

По пронозам издания из-за того, что ситуация на Ближнем Востоке фактически не изменилась и страны, которые больше всего зависят от экспорта энергоносителей не получили решения ситуации – Трамп может выдать новую лицензию на продажу российской нефти.

Сколько Россия зарабатывает на войне в Иране?

С началом войны на Ближнем Востоке, когда 28 февраля Израиль и США начали атаковать Иран, мир столкнулся с энергокризисом. Ведь впоследствии Иран в ответ на удары перекрыл Ормузский пролив. Этот путь закрывал пятую часть мирового экспорта нефти.

С перебоями в поставках и ударами по нефтяным объектам увеличивается риск дефицита ресурсов, поэтому цены на нефть и топливо стремительно выросли. В то же время для ряда стран возникла необходимость найти обходной путь для обеспечения государств. Так, Россия значительно увеличила свои доходы и стала едва ли не основным поставщиком нефти во время войны на Ближнем Востоке.

Как ранее писали в The Telegraph, ежедневно Путин получает с продажи нефти по 760 миллионов долларов. Война в Иране увеличивает доходы Москвы и фактически финансирует продолжение боевых действий на территории Украины. Через продажу нефти в России появился шанс закрыть дефицит в бюджете.

В частности, на одном из совещаний, президент России заявлял, что "российские нефтегазовые компании должны рассмотреть возможность использования дополнительных доходов от роста мировых цен на углеводороды для уменьшения своей долговой нагрузки и погашения долгов перед отечественными банками".

Обратите внимание! В 2022 году с началом войны в Украине россияне продавали нефть по 20 долларов за баррель. Сейчас, с началом конфликта на Ближнем Востоке, цена на российский ресурс колеблется в пределах 120 долларов за баррель. То есть цены выросли в 6 раз благодаря войне в Иране.

Для 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что даже при продлении санкций против российской нефти не станут определяющими для размера поступлений в бюджет Кремля.

Экономический эксперт объяснил, что страны, которые покупают нефть в России, должны получить альтернативу. То есть иметь других поставщиков, которые полноценно закроют потребности государства.

Если альтернативы ресурсу нет – ни Китай, ни Индия на этот запрет (санкций США в отношении России – 24 Канал) реагировать не будут. Тем более, пока заблокирован Ормузский пролив 20% мирового трафика нефти прекращено. А это огромное количество,

– отмечал Пендзин.

Другими словами санкций США в отношении российской нефти не будут иметь влияния на ситуацию. Ведь если странам нужна нефть – они будут искать ее и покупать где угодно.

В частности эксперт добавил: чем дольше будет идти война – тем больше денег заработает Путин. А вот "санкции США не будут иметь абсолютно никакого смысла", потому что именно американцы спровоцировали конфликт – блокирование пролива и дефицит ресурса в регионе.

Что еще нужно знать о последствиях войны в Иране для Украины?

Прежде всего с обострением ситуации на Ближнем Востоке большинство стран столкнулось с дефицитом нефтересурсов и ограниченными поставками горючего. Стремительно начали расти цены на топливо, впоследствии – на продукты. Так, уровень инфляции тоже пошел вверх.

Но для Украины последствия войны в Иране – это не только высокие цены, но и заработки Кремля от нефти. Этими деньгами Россия наполняет свой бюджет, который тратит на войну в Украине.

Обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман для 24 Канала рассказал, что сейчас основная задача не допустить варианта для Европы с покупкой российской нефти. По мнению эксперта несмотря на сложность ситуации на международных рынках, нужно усиливать давление против России, иначе – возможны более глобальные последствия для Украины.

"Думаю, также нужно предостеречь от потенциальной опасности для Украины. Меня беспокоит то, что цены на нефть уже немного поднялись в Европе. Люди уже жалуются, но еще по-настоящему этого не почувствовали. Но если они почувствуют это в ближайшие месяцы, не будет ли давление покупать больше российской нефти и газа?" – сказал обозреватель FT.