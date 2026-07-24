США могут в ближайшее время рассмотреть закон о новых санкциях против России, СМИ

Сенат США может проголосовать за пакет санкций против России уже на следующей неделе. Демократы сообщили своим коллегам-республиканцам, что готовы это сделать.

Что известно о санкциях против России

Законопроект о санкциях против Кремля, у которого уже более 60 соавторов, дважды пересматривался после внезапной смерти сенатора Линдси Грэма 11 июля, что пишет Axios.

В материале отмечается, что это может стать редким примером двухпартийного сотрудничества в области законодательства, призванного способствовать завершению войны в Украине, в условиях Сената, где большую часть года доминировало острое партийное противостояние.

Я настроена оптимистично и считаю, что мы сможем в ближайшее время продвинуться вперед,

– заявила сенатор Джин Шахин, ведущая демократка в Комитете Сената по иностранным делам.

Она добавила, что Украина имеет инициативу на поле боя, а позиции Кремля становятся все более шаткими. В связи с этим чрезвычайно важно действовать "как можно быстрее".

В частности, сенаторы уже снизили общую ставку вторичных пошлин с 500% до 100% в законопроекте. Также они сузили сферу его применения, позволив Трампу ввести пошлины не более чем против пяти стран.

Сенатор Рон Вайден пояснил, что проблема с законопроектом о санкциях против России заключается в том, что "Трамп делает все возможное, чтобы еще больше расширить свои полномочия в отношении пошлин, ведь именно это его больше всего интересует".

Напомним, что ранее Дональд Трамп также подчеркивал, что в законопроект следует добавить санкции в отношении другой страны. Речь идет об Иране.

Что еще стоит знать о санкциях

В четверг, 23 июля, Совет Европейского Союза принял 21-й пакет санкций против России. Он содержит наибольшее количество санкционных включений за последние четыре года. В пакет добавили 18 новых фигурантов, среди которых 48 физических лиц и 170 юридических лиц.