Новый ультиматум из Вашингтона: США пригрозили компаниям из-за Ирана
- США усиливают давление на Иран, предупреждая компании, что сотрудничество с иранскими авиалиниями может привести к санкциям.
- Вашингтон призывает иностранные правительства принимать меры для запрета предоставления услуг иранским авиакомпаниям, включая поставки авиатоплива и техническое обслуживание.
Вашингтон усиливает финансовое давление на Иран. Теперь все компании, которые сотрудничают с иранскими авиалиниями, рискуют попасть под американские санкции.
Чем США угрожают компаниям?
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в своем сообщении в соцсетях.
Ведение бизнеса с подсанкционными иранскими авиакомпаниями несет риск попадания под санкции США. Иностранные правительства должны принять все необходимые меры, чтобы компании под их юрисдикцией не предоставляли услуг таким самолетам,
– написал Бессент.
Глава американского Минфина добавил, что компании должны отказывать в любых услугах авиалиниям Ирана:
- поставке авиатоплива;
- кейтеринге;
- оплате посадочных сборов;
- и техническом обслуживании.
Бессент отметил, что США не будут колебаться и будут действовать против "любых третьих сторон, которые способствуют или ведут бизнес с иранскими структурами".
Почему Минфин выступил с предупреждением?
В Минфине отметили, что это предупреждение для всех стран является частью кампании США по экономическому давлению на Иран на фоне продолжающейся войны,, пишет Reuters.
Угрозы санкциями прозвучали после того, как в выходные некоторые иранские СМИ сообщили, что впервые с начала войны страна возобновила коммерческие рейсы из международного аэропорта в Тегеране.
В частности, вылеты запланировали:
- в турецкий Стамбул;
- столицу Омана Маскат;
- город Медина в Саудовской Аравии;
- в Ирак;
- и в Катар.
Кроме того, Бессент заявил, что нефтяная отрасль Ирана на грани упадка, и скоро страну ожидает дефицит бензина.
Пока те лидеры КСИР, оставшиеся, застряли, как утопающие крысы в канализационной трубе, иранская нефтяная отрасль, еле держится, начинает сворачивать добычу из-за блокады США.Скоро добыча обвалится,
– спрогнозировал глава Минфина.
Какие санкции против Ирана ввели США?
Напомним, в середине апреля США снова ударили новыми санкциями по Ирану. Под ограничения попали более двадцати предпринимателей, компаний и танкеров, которые причастны к экспорту иранской нефти и природного газа.
В Минфине объяснили, что все эти люди и компании якобы входят в сеть, которую контролирует Мохаммед Хоссейн Шамхани. Это сын одного из главных политических советников бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который тоже погиб во время ударов США и Израиля.
Что известно о войне в Иране?
Соединенные Штаты продолжают блокировать иранские порты, используя это как инструмент давления для переговоров о завершении войны. Ключевыми требованиями Вашингтона остаются ликвидация запасов обогащенного урана Ирана и отказ от ядерной программы.
Дипломатические усилия пока не приносят результатов. На выходных Белый дом сначала сообщил о запланированной встрече спецпредставителей Дональда Трампа, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Исламабаде. Однако впоследствии эту поездку Трамп отменил.
Позже Иран передал США новое предложение об окончании войны. Тегеран предлагает сначала договориться об открытии Ормузского пролива и снятия морской блокады иранских портов, отложив обсуждение ядерной программы на более поздний этап. В Белом доме уже получили эту инициативу, однако пока неизвестно, готовы ли в Вашингтоне ее рассматривать.