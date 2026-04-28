Новый ультиматум из Вашингтона: США пригрозили компаниям из-за Ирана

Вашингтон усиливает финансовое давление на Иран. Теперь все компании, которые сотрудничают с иранскими авиалиниями, рискуют попасть под американские санкции.

Чем США угрожают компаниям?

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в своем сообщении в соцсетях.

Ведение бизнеса с подсанкционными иранскими авиакомпаниями несет риск попадания под санкции США. Иностранные правительства должны принять все необходимые меры, чтобы компании под их юрисдикцией не предоставляли услуг таким самолетам,

– написал Бессент.

Глава американского Минфина добавил, что компании должны отказывать в любых услугах авиалиниям Ирана:

поставке авиатоплива;

кейтеринге;

оплате посадочных сборов;

и техническом обслуживании.

Бессент отметил, что США не будут колебаться и будут действовать против "любых третьих сторон, которые способствуют или ведут бизнес с иранскими структурами".

Почему Минфин выступил с предупреждением?

В Минфине отметили, что это предупреждение для всех стран является частью кампании США по экономическому давлению на Иран на фоне продолжающейся войны,, пишет Reuters.

Угрозы санкциями прозвучали после того, как в выходные некоторые иранские СМИ сообщили, что впервые с начала войны страна возобновила коммерческие рейсы из международного аэропорта в Тегеране.

В частности, вылеты запланировали:

в турецкий Стамбул;

столицу Омана Маскат;

город Медина в Саудовской Аравии;

в Ирак;

и в Катар.

Кроме того, Бессент заявил, что нефтяная отрасль Ирана на грани упадка, и скоро страну ожидает дефицит бензина.

Пока те лидеры КСИР, оставшиеся, застряли, как утопающие крысы в канализационной трубе, иранская нефтяная отрасль, еле держится, начинает сворачивать добычу из-за блокады США.Скоро добыча обвалится,

– спрогнозировал глава Минфина.

Какие санкции против Ирана ввели США?

Напомним, в середине апреля США снова ударили новыми санкциями по Ирану. Под ограничения попали более двадцати предпринимателей, компаний и танкеров, которые причастны к экспорту иранской нефти и природного газа.

В Минфине объяснили, что все эти люди и компании якобы входят в сеть, которую контролирует Мохаммед Хоссейн Шамхани. Это сын одного из главных политических советников бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который тоже погиб во время ударов США и Израиля.

Что известно о войне в Иране?

Соединенные Штаты продолжают блокировать иранские порты, используя это как инструмент давления для переговоров о завершении войны. Ключевыми требованиями Вашингтона остаются ликвидация запасов обогащенного урана Ирана и отказ от ядерной программы.

Дипломатические усилия пока не приносят результатов. На выходных Белый дом сначала сообщил о запланированной встрече спецпредставителей Дональда Трампа, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Исламабаде. Однако впоследствии эту поездку Трамп отменил.

Позже Иран передал США новое предложение об окончании войны. Тегеран предлагает сначала договориться об открытии Ормузского пролива и снятия морской блокады иранских портов, отложив обсуждение ядерной программы на более поздний этап. В Белом доме уже получили эту инициативу, однако пока неизвестно, готовы ли в Вашингтоне ее рассматривать.