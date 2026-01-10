В МИД отметили, что иранский народ заслуживает защиты своих основных гражданских прав, в частности доступ к информации и свободу собраний. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
Что сказал Сибига относительно Ирана?
То, что Иран поддерживает войну России против Украины и притесняет своих граждан, Сибига назвал частью политики насилия и неуважения к человеческому достоинству.
Иранцы заслуживают нормальной жизни, свободной от страха, жизни в свободе, безопасности и процветании,
– отметил он.
Глава МИД отметил, что Украина, как страна, которая преодолела тоталитарное и авторитарное правление, протестовала против притеснений и защищала свой демократический выбор, больше всего ценит гражданские права.
"Мы призываем международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за его насилие против собственного народа и поддержку преступной войны России против Украины", – резюмировал Сибига.
Что происходит в Иране?
Уже более двух недель Иран охвачен народными протестами. Ситуация переросла в кровавые столкновения с силовиками из-за экономического кризиса и политической замкнутости режима.
На фоне этого МИД Украины призвал украинцев покинуть Иран. Выехать можно через международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране, пограничный пункт пропуска на границе с Арменией – Нордуз/Агарак и на границе с Турцией – Базорган/Сероу.
Наследный принц Ирана уже призвал Трампа вмешаться в ситуацию в стране. Президент США впоследствии заявил, что готов помочь. Он отметил, что "Иран смотрит в сторону свободы, возможно, как никогда раньше".