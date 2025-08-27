На Россию негативно влияет ее решение о полномасштабном вторжении. В частности помогают в этом санкции партнеров Украины.

Санкции против России действуют?

Сейчас Москва ограничивает своих граждан во многих отраслях, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Читайте также На сколько хватит "тумбочки": банкир дал прогноз, когда в России закончатся деньги

Например, россиянам на 30% поднимут цены на такси поднимут цены на такси. Причиной является перевод таксопарков на отечественные автомобили.

Кроме того, стоимость картофеля в стране увеличилась с 30-40 рублей до 80-100 рублей за килограмм. С рук купить картофель можно по 40–50 рублей за килограмм. Но уже с 1 сентября законодательство запретить вести бизнес в садовых некоммерческих обществах, что запретит продавать излишки плодоовощных культур.

Более того, жители России должны самостоятельно накапливать на пенсию. И делать это нужно уже с 35–40 лет, потому что государство не может обеспечить действительно достойные выплаты.

К тому же по итогам прошлого года в стране зафиксировали рост количества половых инфекций. На 22% увеличилось их количество среди подростков и 33% среди детей до 14 лет. В Приморском крае статистика впечатляет - по итогам первого полугодия 2025 года рост составил уже 50%.

А в Забайкальском крае, который столкнулся с дефицитом бензина на фоне топливного кризиса отключили мобильный интернет.

Из-за ухудшения состояния российской экономики все больше компаний задумываются о сокращении расходов на работников,

– отметили в разведке.

В первом квартале 2025 года 18 % организаций решили экономить на персонале. Однако во втором эта цифра составляла уже 30 %.

Важно! При этом в конце прошлого года о намерении урезать расходы на персонал заявляли лишь 9 % компаний.

Как еще ситуация влияет на Россию?