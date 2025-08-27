На Росію негативно впливає її рішення щодо повномасштабного вторгнення. Зокрема, допомагають у цьому санкції партнерів України.

Санкції проти Росії діють?

Наразі Москва обмежує своїх громадян у багатьох галузях, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Читайте також На скільки вистачить "тумбочки": банкір дав прогноз, коли в Росії закінчаться гроші

Наприклад, росіянам на 30 % піднімуть ціни на таксі. Причиною є переведення таксопарків на вітчизняні автомобілі.

Крім того, вартість картоплі в країні збільшилась з 30-40 рублів до 80-100 рублів за кілограм. З рук купити картоплю можна по 40–50 рублів за кілограм. Але вже з 1 вересня законодавство заборонити вести бізнес в садових некомерційних товариствах, що заборонить продавати надлишки плодоовочевих культур.

Ба більше, мешканці Росії мають самостійно накопичувати на пенсію. І робити це потрібно вже з 35–40 років, бо держава не може забезпечити дійсно гідні виплати.

До того ж за підсумками минулого року в країні зафіксували зростання кількості статевих інфекцій. На 22 % збільшилась їхня кількість серед підлітків та 33 % серед дітей до 14 років. У Приморському краї статистика вражає - за підсумками першого півріччя 2025 року зростання становило вже 50 %.

А у Забайкальському краї, який зіткнувся з дефіцитом бензину на тлі паливної кризи відключили мобільний інтернет.

Через погіршення стану російської економіки дедалі більше компаній замислюються про скорочення витрат на працівників,

– наголосили у розвідці.

У першому кварталі 2025 року 18 % організацій вирішили заощаджувати на персоналі. Однак в другому ця цифра становила вже 30 %.

Важливо! При цьому наприкінці минулого року про намір урізати витрати на персонал заявляли лише 9 % компаній.

Як ще ситуація впливає на Росію?