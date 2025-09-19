19-й пакет санкций против России от ЕС утвердили
Еврокомиссия утвердила новый пакет санкций против России. Его должны были одобрить 18 сентября, однако процесс затормозили некоторые требования Трампа.
Что известно об одобрении 19-го пакета санкций?
На брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что 19 сентября Еврокомиссия утвердила новые санкции против России, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Новый пакет санкций: ЕС планирует ускоренно отказаться от российского газа
Детали пакета будут анонсированы президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Ориентировочное время – после 15 – 16 часов.
Какие ограничения вошли в новый пакет санкций?
Дипломат ЕС Кая Каллас рассказала о наполнении 19-го пакета санкций против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует какую-то слабость, он будет продолжать двигаться вперед, потому что хочет испытать нас. Европа должна твердо ответить,
– сказала Каллас.
По ее словам, эта твердость предусматривает удар по российским банкам, энергетическим компаниям, криптовалютным биржам и теневым флотам. Главная цель – лишение Москвы средств для ведения войны.
Что важно знать о давлении Трампа на ЕС в отношении санкций против России?
Президент США заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, но выдвинул конкретное требование. В своем обращении, которое Дональд Трамп назвал письмом ко всем странам НАТО и мира, он поставил условием прекращение закупок российской нефти.
Дональд Трамп также обвинил европейские страны в недостаточно решительной позиции в отношении России. По его мнению, НАТО и Европа "не выполняют свою работу". Главная претензия американского лидера заключается в том, что европейские государства продолжают покупать энергоносители у России.
Трамп отметил, что США введут санкции против России только при условии, если Европа прекратит покупать российскую нефть. Политологи считают, что это лишь повод для США, чтобы определить собственную стратегию в отношении Китая.