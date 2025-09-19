Еврокомиссия утвердила новый пакет санкций против России. Его должны были одобрить 18 сентября, однако процесс затормозили некоторые требования Трампа.

Что известно об одобрении 19-го пакета санкций?

На брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что 19 сентября Еврокомиссия утвердила новые санкции против России, сообщает 24 Канал.

Детали пакета будут анонсированы президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Ориентировочное время – после 15 – 16 часов.

Какие ограничения вошли в новый пакет санкций?

Дипломат ЕС Кая Каллас рассказала о наполнении 19-го пакета санкций против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует какую-то слабость, он будет продолжать двигаться вперед, потому что хочет испытать нас. Европа должна твердо ответить,

– сказала Каллас.

По ее словам, эта твердость предусматривает удар по российским банкам, энергетическим компаниям, криптовалютным биржам и теневым флотам. Главная цель – лишение Москвы средств для ведения войны.

Что важно знать о давлении Трампа на ЕС в отношении санкций против России?