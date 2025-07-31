Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили миллионную сделку на Киевщине. Начальник финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ присвоил средства, предназначенные для закупки боевых дронов.

Какую схему организовал начфин?

Речь идет о беспилотных авиационных комплексах, которые закупали для украинских защитников на Краматорском направлении, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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По данным службы, эти дроны украинские военные используют для аэроразведки, а также корректировки артиллерийского огня по штурмовым группам россиян. Именно на них решил нажиться начфин бригады.

Как показало следствие, подозреваемый организовал сделку с помощью своего приятеля.

Он заключил несколько договоров на закупку дронов по завышенным ценам с предприятием товарища.

Только в одном из подтвержденных эпизодов начфин с приятелем нажились на беспилотниках в сумме около 2 миллионов гривен.

Важно! За украденные средства, как сообщили в СБУ, можно было купить еще несколько оптовых партий разведывательных дронов, необходимых ВСУ.

Что грозит начфину за хищение средств?

Правоохранители провели судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила хищение средств начфином.

Кроме того, во время обысков в его доме и на месте службы обнаружили документы, подтверждающие мошенническую схему.

СБУ и БЭБ разоблачили начфина бригады ВСУ, который разворовывал средства на закупки дронов / СБУ

На основании собранных доказательств начфину бригады и его сообщнику-предпринимателю сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

– заявили в СБУ.

Сейчас правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Важно! За махинацию со средствами для ВСУ начфину бригады и его сообщнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.