Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщают, что в соответствии с собранными доказательствами и выводами центробанк России способствовал подготовке к полномасштабному вторжению в 2022 году и в дальнейшем продолжает обеспечивать войну против Украины.

Как центробанк России обеспечивает войну против Украины

По материалам дела и выводам от СБУ и Офисе Генерального прокурора, руководитель центробанка России Эльвира Набиуллина была заблаговременно проинформирована о планах Владимира Путина по полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году.

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Кроме того, она принимала решение центробанка для обеспечения военной агрессии.

Как известно, Набиуллина изменила стратегию работы центробанка для поддержки оккупации, избежания санкций, примененных к России за вторжение в Украину, и для облегчения финансирования оккупационных группировок страны-агрессора.

А средства, которые находятся на счетах центробанка России, открытых в иностранных юрисдикциях, являются одним из инструментов ведения войны.

Обратите внимание! Речь идет о сумме в почти 300 миллиардов долларов. На сегодня они заблокированы на счетах центробанка России по всему миру благодаря международным партнерам.

Согласно собранной доказательной базы, такие средства могут подлежать конфискации в перспективе, как средства юридического лица, к которому будут применены соответствующие меры, предусмотренные законодательством.

Сейчас глава центрального банка России Эльвира Набиуллина получила новое подозрение, а досудебное расследование продолжается.