Из-за этого вы можете не получить пенсию: почему пенсионерам надо проверить свои счета

Счет для получения пенсии должен соответствовать определенным требованиям. Если они не соблюдены, пенсионер может не получить пенсионные выплаты.

Каким должен быть счет

Для получения пенсии, пенсионер обязан открыть специальный счет в банке. При этом, у выбранного финансового учреждения должны быть соответствующие полномочия.

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Также важными требованиями для такого счета являются:

счет на который поступают пенсионные выплаты должен быть активен;

указанный счет открывается отдельно, именно для зачисления социальных выплат.

Что нужно знать об этом счете

Пенсионеры, которые получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года, могут получать пенсию исключительно через Ощадбанк.

Номер такого счета – IBAN состоит из 29 символов. Его можно узнать в банке или в мобильном приложении финансового учреждения.

Если особа осуществила любые изменения, относительно счета, она обязана оповестить об этом Пенсионный фонд. Таким образом, пенсия продолжит поступать гражданину уже на новые реквизиты без каких-либо задержек.

Как можно сообщить об изменениях:

в отделении ПФУ;

в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.