Платежки меньше не будут: сколько придется заплатить за свет в июле
Источник:Прикарпатьеоблэнерго
Несмотря на длительные отключения электроэнергии в июле, суммы в платежках за коммунальные услуги для украинцев не уменьшатся. Даже несмотря на 12-часовые отключения, платежки кое-где вырастут.
Почему платежки могут вырасти
По словам энергетиков, для такого парадокса есть несколько причин. Во-первых, с июня тариф на электроэнергию вырос до 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.
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Поэтому уже второй месяц подряд украинцам приходится платить за электричество по новой, более высокой цене.
Кроме того, в облэнерго отмечают, что несмотря на длительные отключения электроэнергии, объемы потребления не уменьшились.Например! Если раньше большинство украинцев запускали стиральные машины вечером, то теперь делают это, когда есть электричество. Аналогичная ситуация с другими бытовыми приборами: пылесосом, электроплитой, электрочайником, телевизором, нагревательным бойлером и тому подобное.
То есть потребители используют приборы в прежнем объеме, но в часы, когда есть электроэнергия.
Уменьшить суммы в платежках можно, соблюдая простые правила:
- выключать приборы из розеток, когда они не используются;
- пользоваться энергоэффективной техникой;
- заменить старые лампочки на LED-лампы.