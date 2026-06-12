Батареи ледяные, а счет пришел: оспорить счета за отопление в Киеве можно при одном условии
Киевлянам начали приходить счета за отопление в январе, когда российские обстрелы привели к перебоям с теплоснабжением в тысячах многоэтажек столицы. Сейчас потребители возмущаются, что вынуждены еще раз платить за отсутствующую или ненадлежащим образом предоставленную услугу.
Что известно о ситуации с счетами за отопление в Киеве?
Выставленные счета за тепло в январе вызвали волну критики, которую киевляне выражают в соцсетях. Потребители пишут, что уже оплатили счета, поэтому не понимают, откуда появились новые суммы в 1–1,5 тысячи гривен. Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в комментарии 24 Каналу высказала мнение, что ситуация с требованием дополнительной платы недопустима, поскольку еще в марте горожане получали счета с перерасчетами за январь.
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В ответ на общественную критику руководство Киевтеплоэнерго выступило с заявлением, объяснив, что размер оплаты за теплоснабжение в январе снизили для 99% своих потребителей, а после перерасчета сумма уменьшилась на 40%. В то же время отметили, что расчеты проводились по алгоритму, утвержденному постановлением правительства №683, которое вступило в силу в мае.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала правительственную проверку счетов за тепло в январе, подчеркнув, что в случае отсутствия услуги счет должен быть нулевым.
По словам эксперта Кристины Ненно, дальнейшая судьба начислений по новым счетам будет зависеть от итогов проверки.
Если по результатам проверки все эти платежки останутся в силе, это будет, во-первых, прецедент, что поставщик коммунальной услуги в любой момент, когда вступит в силу какое-либо постановление или новый закон, сможет задним числом выставлять счета.
Другой важный момент, на который обращает внимание эксперт, – это наличие надлежащим образом оформленного подтверждения отсутствия услуги. Если доказательств не будет, суд не встанет на сторону потребителя. Поэтому людям, у которых были проблемы с отоплением зимой и которые не зафиксировали этот факт, будет сложно доказать отсутствие теплоснабжения и обжаловать счета.
Очень много многоквартирных домов остались без отопления или с теплом ненадлежащей температуры, и не было фиксации этого момента. То есть люди обращались, но не создавали комиссию, не проводили замеры температуры в помещениях. Этот пробел помог в будущем создать такую ситуацию,
– подчеркивает Кристина Ненно.
Чтобы подобных проблем не возникало, эксперт рекомендует всегда фиксировать отсутствие предоставления той или иной услуги, чтобы потом не платить за нее. Например, не работает лифт, не убирают в подъезде, нет отопления или температура в квартире ниже нормы. Если обращение в ЖЭК, например, по телефону не приводит к решению проблемы, нужно документировать доказательства.
Иначе потом все равно придется платить, поскольку поставщик коммунальной услуги подаст в суд. Рассмотрение дел в таких ситуациях обычно упрощено, то есть проходит без вызова сторон, а выданный в итоге судебный приказ трудно обжаловать без доказательств.
"Если доказательной базы с фиксацией отсутствия отопления нет, то и обжаловать этот судебный приказ вы не сможете как потребитель. Придется заплатить, а еще и покрыть расходы на судебный сбор. Если же вы вовремя в Дии не увидите решение суда в отношении вас, то еще дополнительно 10% снимет исполнитель. Плюс пеня", – подытоживает Кристина Ненно.
Комментарии киевлян по поводу счетов за тепло / Скриншоты из Facebook к посту Киевтеплоэнерго
Как обжаловать счет при наличии доказательств?
По словам эксперта, смысл оспаривать счет есть тогда, когда факт непредоставления услуги подтвержден документально, то есть если работала комиссия и проводились замеры.
Можно обратиться к поставщику услуги в досудебном порядке со своей доказательной базой и написать обращение с просьбой произвести перерасчет.
Обращаться в суд без подтверждения собственных претензий будет малоэффективно.
Какая ситуация с отоплением в Киеве сложилась зимой 2025 – 2026 годов?
Зимой российская армия нанесла ряд ударов по критической инфраструктуре Киева, что привело к масштабным перебоям с теплоснабжением в городе. Ситуацию осложнили сильные морозы, поэтому из-за перепадов температур происходило замерзание труб в многоэтажках, что приводило к разрывам.
Из-за значительных повреждений Дарницкой ТЭЦ отопительный сезон для более чем тысячи домов на левом берегу Киева закончился еще в январе.
Проблемы с теплоснабжением из-за российских обстрелов продолжались до марта. В ночь на 7 марта в Киеве почти 2 тысячи многоэтажек остались без отопления, а общее количество домов без тепла с учетом предыдущих атак составило 2 700 многоэтажек.