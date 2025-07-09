Старый счетчик – лишние расходы: что ждет тех, кто не заменит прибор учета воды
- Украинцы обязаны поверять счетчики воды раз в три месяца, замена приборов учета также необходима после окончания срока эксплуатации.
- Если счетчик не пройдет поверку или будет испорчен, его могут снять с учета, что приведет к начислению по нормативам, повышая оплату за воду.
Украинцы по закону обязаны периодически поверять счетчики воды. Однако замена приборов учета тоже необходима, ведь без этого придется ежемесячно переплачивать за услуги.
Когда нужно поверять счетчик воды
В 2025 году в Украине изменились сроки проверки счетчиков воды. Теперь приборы учета проверяют раз в три месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Эти правила распространяются на всех жителей многоквартирных домов.
- Владельцы квартир обязаны предоставить доступ к приборам учета коммунальным службам.
- О предстоящей проверке жителей должны сообщать заказным письмом, SMS-сообщением или другим способом, который подтверждает получение сообщения.
- Если потребитель не может присутствовать в определенное время, то должен сообщить коммунальную службу и согласовать новую дату проверки в течение 3 дней с момента получения уведомления.
Важно! Если человек откажется от поверки счетчика воды, то его могут ждать штрафы. К тому же за коммунальные услуги придется платить больше.
Когда нужно менять счетчик воды
После окончания эксплуатационного срока счетчика воды его необходимо заменить. Как правило, этот срок составляет 10-12 лет, после чего наступает механический износ, и прибор может работать неточно. Впрочем только поверка может показать, нужна ли замена счетчика.
Специалисты советуют обязательно проводить замену счетчика в таких случаях:
- старый прибор имеет разбитое стекло, деформированный корпус и другие внешние повреждения;
- в счетчике прекратила вращаться крыльчатка, или ее вращение неравномерное;
- в приборе появилась вода или запотевание под стеклом.
Если испорченный счетчик воды не заменить, он не пройдет следующую поверку.
- Счетчик, не прошедший поверку, могут снять с абонентского учета.
- Это означает, что поставщик больше не будет учитывать его показания для расчета потребленной воды.
- Начисления будут осуществляться по нормативам, а не фактическим показателям, что может привести к увеличению суммы оплаты за воду. в несколько раз.
Стоит знать! Хотя процесс установки нового счетчика довольно прост, специалисты не советуют не выполнять замену самостоятельно. Ведь в любом случае придется обращаться в соответствующие службы за его введением в эксплуатацию. Могут возникнуть проблемы из-за неправильной установки прибора.