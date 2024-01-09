Как передавать показатели счетчиков газа правильно

После возвращения государству облгазов, ранее принадлежавших Дмитрию Фирташу, некоторые украинцы до сих пор могут передавать показатели счетчиков газа "по старинке". Однако с 2023 года на рынке произошли изменения, и теперь действуют новые правила.

Как подать показатели через "Газсети"

Украинцы, которые раньше передавали показатели через сайт 104.ua, больше не должны этого делать. Теперь это можно сделать через личный кабинет компании онлайн-ресурса "Газсети".

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Это можно сделать с любого устройства. Следует нажать соответствующую вкладку и внести туда данные своего счетчика.

Также на сайте можно:

проверить состояние счета;

узнать о тарифах;

изучить историю потребления и расчетов;

заплатить за распределение газа.

Как передать данные счетчиков через "Нефтегаз"

Также показатели счетчиков можно подать через сервисы "Нефтегаза", если это ваш поставщик. В частности:

без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;

в личном кабинете на веб-странице "Нефтегаза";

с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;

SMS-сообщением по номеру 4647.

При передаче показателей счетчику следует всегда указывать свой лицевой счет в "Нафтогазе".

Дополнительно передать показатели можно позвонив по номерам:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

К слову также сервисами "Нефтегаза" могут воспользоваться клиенты облгазов, которые он контролирует, и филиалов "Газсети". Все другие лица должны воспользоваться сервисами для передачи показателей своего поставщика.

Показатели счетчиков газа необходимо подавать ежемесячно с 1 по 5 число. Это важно для правильного расчета платежки за месяц.