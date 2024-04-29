Счетчики на газ: как и когда передавать показатели

Показатели счетчиков газа, как и других, нужно передавать для поставщика ежемесячно в конкретно определенные даты. Если этого не делать, суммы в платежках могут неприятно поразить украинцев.

Когда нужно передавать показатели за газ

Ежемесячно с 1 по 5 числа украинцы должны передавать показатели счетчика газа. Также не стоит забывать, что в тариф включена стоимость за транспортировку ресурса в помещение.

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Как подать показатели

Чтобы зафиксировать корректные данные, необходимо записать число без значений указанных красным цветом и цифр после запятой.

Это можно сделать тремя способами:

передавать показания оператору ГРМ (облгаза);

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонив в контакт-центр облгаза.

Стоит отметить, что кроме подачи показаний счетчика, потребители должны регулярно делать поверку устройств учета газа. Ее делают раз в два года по обращению украинцев, кроме тех, кто живет на ВОТ.

Тарифы на газ

Если не проводить поверку вовремя, начисление суммы в платежке лицу будут проводить по нормативам потребления, установленными в Украине, а не по показаниям счетчика. Соответственно эта сумма может не совпадать с реальной и украинец будет переплачивать.

Более 90% украинцев пользуются услугами поставщика "Нафтогаз", где тариф составляет – 7,96 гривны. У других компаний тарифы следующие: