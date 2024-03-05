Снимать показания счетчика по-новому: электросети ввели нововведения
5 марта 2024, 14:00Читати новину українською
Источник:ДТЭК
Энергетики придумали новый способ фиксации показаний счетчиков электроэнергии. Он призван предотвратить внесение неправильных данных и сумм в платежках.
Как будут подавать показатели
ДТЭК "Киевские электросети" написали, что теперь контролеры будут фотографировать прибор учета потребления электроэнергии. Это должно ускорить процесс фиксации и обеспечить точность начислений в квитанциях.
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Как это будет происходить:
- Контролер внесет данные в программу на смартфоне или планшете.
- Сделает фото счетчика.
- Загрузит фото, чтобы при необходимости ДТЭК мог проверить достоверность внесенных показаний.
Как еще можно подать показания счетчика
- Личный кабинет на сайте с помощью ДТЭК.
- Звоня в колл-центр оператора системы расчета (ОСР).
- Отправляя сообщения в ОСР через чат-боты в популярных мессенджерах, таких как Viber, Telegram, или Facebook Messenger.
- С помощью компании Yasno, где нужно указать свой личный счет и ввести показатели.
- Используя Приват24.