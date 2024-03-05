Снимать показания счетчика по-новому: электросети ввели нововведения

Энергетики придумали новый способ фиксации показаний счетчиков электроэнергии. Он призван предотвратить внесение неправильных данных и сумм в платежках.

Как будут подавать показатели

ДТЭК "Киевские электросети" написали, что теперь контролеры будут фотографировать прибор учета потребления электроэнергии. Это должно ускорить процесс фиксации и обеспечить точность начислений в квитанциях.

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Как это будет происходить:

Контролер внесет данные в программу на смартфоне или планшете.

Сделает фото счетчика.

Загрузит фото, чтобы при необходимости ДТЭК мог проверить достоверность внесенных показаний.

Как еще можно подать показания счетчика

Личный кабинет на сайте с помощью ДТЭК.

Звоня в колл-центр оператора системы расчета (ОСР).

Отправляя сообщения в ОСР через чат-боты в популярных мессенджерах, таких как Viber, Telegram, или Facebook Messenger.

С помощью компании Yasno, где нужно указать свой личный счет и ввести показатели.

Используя Приват24.

Подавать показания счетчиков света нужно за два дня до завершения текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.