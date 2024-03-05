Снимать показания счетчика по-новому: электросети ввели нововведения

5 марта 2024, 14:00
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Источник:

ДТЭК

Энергетики придумали новый способ фиксации показаний счетчиков электроэнергии. Он призван предотвратить внесение неправильных данных и сумм в платежках.

Как будут подавать показатели

ДТЭК "Киевские электросети" написали, что теперь контролеры будут фотографировать прибор учета потребления электроэнергии. Это должно ускорить процесс фиксации и обеспечить точность начислений в квитанциях.

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Как это будет происходить:

  • Контролер внесет данные в программу на смартфоне или планшете.
  • Сделает фото счетчика.
  • Загрузит фото, чтобы при необходимости ДТЭК мог проверить достоверность внесенных показаний.
Напомним! Подавать показания счетчиков света нужно за два дня до завершения текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.

Как еще можно подать показания счетчика

  • Личный кабинет на сайте с помощью ДТЭК.
  • Звоня в колл-центр оператора системы расчета (ОСР).
  • Отправляя сообщения в ОСР через чат-боты в популярных мессенджерах, таких как Viber, Telegram, или Facebook Messenger.
  • С помощью компании Yasno, где нужно указать свой личный счет и ввести показатели.
  • Используя Приват24.
Автор: Тетяна Стельмах