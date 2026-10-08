Какие объекты оказались под наибольшим прицелом

Журналисты-расследователи получили доступ к аналитической справке, в которой подробно описываются намерения агрессора уничтожить до 90% электро- и теплоснабжения в больших городах. Главными мишенями этой зимой определены жители Киева, Харькова и Одессы, о чем говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы" (Радио Свобода).

Обратите внимание! Россияне планируют наносить удары не только по подстанциям, но и по критическим узлам атомных электростанций (Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской), чтобы отрезать их от общей сети. Кроме того, в документе предусмотрены удары по водоканалам, очистным сооружениям и обычным котельным в спальных районах.

"Из-за близости к жилым районам применение других типов вооружения может привести к жертвам среди мирного населения", – цинично отмечают авторы российского плана, фактически подтверждая готовность к террору против мирного населения.

Сколько оружия враг накопил для этих атак

Для реализации своего замысла оккупанты рассчитали точную потребность в вооружении. По данным перехваченного документа, для вывода из строя ключевых объектов им понадобится до 770 дронов типа "Герань" и "Молния", около 170 управляемых авиабомб, а также 75 баллистических ракет "Искандер-М" и "Кинжал".

Например, чтобы остановить работу одного трансформатора на ТЭЦ, противник закладывает расход в 25 беспилотников или три "Кинжала". Эксперты военно-промышленного комплекса отмечают, что этот документ является основой для формирования госзаказа на российских заводах.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Важно! Эта информация – не повод для паники, а сигнал к максимальной подготовке. Государство уже активно строит инженерную защиту и усиливает ПВО, однако каждой семье стоит проверить собственные резервы.

Наличие заряженных портативных зарядных устройств, зарядных станций, запасов технической и питьевой воды, а также альтернативных источников тепла остается главным правилом финансовой и бытовой безопасности на ближайшие месяцы.

Что известно о предыстории событий и предыдущих ударах

Попытки заморозить украинцев продолжаются не первый год, но сейчас тактика стала более системной. Как сообщало издание The New York Times, первые массированные удары новой кампании произошли еще 30 сентября 2026 года, когда ракеты атаковали энергообъекты Киевской области.

Тогда же министр энергетики Денис Шмыгаль представил этот перехваченный план европейским партнерам в Париже, чтобы ускорить поставки систем ПВО. Аналитики Института изучения войны (ISW) также подтверждают, что Путин изменил стратегию из-за неудач на фронте, пытаясь спровоцировать гуманитарный кризис и новую волну беженцев в ЕС.