Семьи с детьми получат единовременную выплату: кто может рассчитывать на более 5 тысяч гривен

Правительство продолжает оказывать помощь уязвимым категориям населения. На этот раз поддержку получат семьи, где есть дети с инвалидностью подгруппы А.

Какие выплаты предусмотрены семьям с детьми?

В Украине позволят направить 56,6 миллиона гривен донорской помощи на единовременные выплаты таким семьям, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Деньги направят на базовые потребности и ежедневный уход за детьми. Речь идет о дополнительной адресной поддержке, которая предоставляется с помощью доноров в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в рамках оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению.

Более 8 700 семей получат помощь в размере 6 500 гривен в таких областях:

Черниговской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Запорожской.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Из общей суммы почти 49,9 миллиона гривен поступили как основной донорский ресурс в рамках этого сотрудничества, еще 6,7 миллиона гривен – донорские средства, привлеченные ранее в виде гуманитарной помощи, а также средства специального фонда государственного бюджета.

Выплаты будут осуществлены через Пенсионный фонд. Деньги поступят на банковские счета получателей в течение нескольких месяцев.

Для многих семей, где воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А это ощутимая поддержка для покрытия ежедневных потребностей,

– объяснила Свириденко.

Обратите внимание! Несовершеннолетние лица, которые имеют высокую степень потери здоровья и чрезвычайную зависимость от постоянного постороннего ухода, помощи или диспансерного надзора других людей и фактически не способны к самообслуживанию врачебно-консультативные комиссии должны устанавливать категорию "ребенок с инвалидностью подгруппы А". Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

