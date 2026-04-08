Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Родини з дітьми отримають одноразову виплату: хто може розраховувати на понад 5 тисяч гривень
8 апреля, 18:07
3

Семьи с детьми получат единовременную выплату: кто может рассчитывать на более 5 тысяч гривен

Валерия Моргун
Основні тези
  • В Украине 56,6 миллиона гривен будет направлено на единовременные выплаты семьям с детьми с инвалидностью подгруппы А.
  • Более 8 700 семей получат помощь в размере 6 500 гривен в девяти областях, выплаты будут осуществлены через Пенсионный фонд.

Правительство продолжает оказывать помощь уязвимым категориям населения. На этот раз поддержку получат семьи, где есть дети с инвалидностью подгруппы А.

Какие выплаты предусмотрены семьям с детьми?

В Украине позволят направить 56,6 миллиона гривен донорской помощи на единовременные выплаты таким семьям, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Деньги направят на базовые потребности и ежедневный уход за детьми. Речь идет о дополнительной адресной поддержке, которая предоставляется с помощью доноров в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в рамках оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению.

Более 8 700 семей получат помощь в размере 6 500 гривен в таких областях:

  • Черниговской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Запорожской.
 

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Из общей суммы почти 49,9 миллиона гривен поступили как основной донорский ресурс в рамках этого сотрудничества, еще 6,7 миллиона гривен – донорские средства, привлеченные ранее в виде гуманитарной помощи, а также средства специального фонда государственного бюджета.

Выплаты будут осуществлены через Пенсионный фонд. Деньги поступят на банковские счета получателей в течение нескольких месяцев.

Для многих семей, где воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А это ощутимая поддержка для покрытия ежедневных потребностей,
– объяснила Свириденко.

Обратите внимание! Несовершеннолетние лица, которые имеют высокую степень потери здоровья и чрезвычайную зависимость от постоянного постороннего ухода, помощи или диспансерного надзора других людей и фактически не способны к самообслуживанию врачебно-консультативные комиссии должны устанавливать категорию "ребенок с инвалидностью подгруппы А". Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Что еще следует знать о выплатах?

  • Правительство уже не впервые помогает детям с инвалидностью подгруппы А. В частности еще в конце января было принято решение для распределения средств Фонда декарбонизации на закупку 10 тысяч портативных зарядных станций ориентировочной емкостью 2 киловатт-час.
  • В то же время в течение недели украинцы получат новую социальную выплату – 1 500 гривен. Поддержка предоставляется один раз. Ее получат уязвимые слои населения.