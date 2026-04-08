Семьи с детьми получат единовременную выплату: кто может рассчитывать на более 5 тысяч гривен
- В Украине 56,6 миллиона гривен будет направлено на единовременные выплаты семьям с детьми с инвалидностью подгруппы А.
- Более 8 700 семей получат помощь в размере 6 500 гривен в девяти областях, выплаты будут осуществлены через Пенсионный фонд.
Правительство продолжает оказывать помощь уязвимым категориям населения. На этот раз поддержку получат семьи, где есть дети с инвалидностью подгруппы А.
Какие выплаты предусмотрены семьям с детьми?
В Украине позволят направить 56,6 миллиона гривен донорской помощи на единовременные выплаты таким семьям, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Читайте также Люди с инвалидностью получат помощь от государства: сколько начислят
Деньги направят на базовые потребности и ежедневный уход за детьми. Речь идет о дополнительной адресной поддержке, которая предоставляется с помощью доноров в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в рамках оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению.
Более 8 700 семей получат помощь в размере 6 500 гривен в таких областях:
- Черниговской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Сумской;
- Запорожской.
Из общей суммы почти 49,9 миллиона гривен поступили как основной донорский ресурс в рамках этого сотрудничества, еще 6,7 миллиона гривен – донорские средства, привлеченные ранее в виде гуманитарной помощи, а также средства специального фонда государственного бюджета.
Выплаты будут осуществлены через Пенсионный фонд. Деньги поступят на банковские счета получателей в течение нескольких месяцев.
Для многих семей, где воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А это ощутимая поддержка для покрытия ежедневных потребностей,
– объяснила Свириденко.
Обратите внимание! Несовершеннолетние лица, которые имеют высокую степень потери здоровья и чрезвычайную зависимость от постоянного постороннего ухода, помощи или диспансерного надзора других людей и фактически не способны к самообслуживанию врачебно-консультативные комиссии должны устанавливать категорию "ребенок с инвалидностью подгруппы А". Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Что еще следует знать о выплатах?
- Правительство уже не впервые помогает детям с инвалидностью подгруппы А. В частности еще в конце января было принято решение для распределения средств Фонда декарбонизации на закупку 10 тысяч портативных зарядных станций ориентировочной емкостью 2 киловатт-час.
- В то же время в течение недели украинцы получат новую социальную выплату – 1 500 гривен. Поддержка предоставляется один раз. Ее получат уязвимые слои населения.