Некоторые украинские семьи могут получить 7 тысяч гривен

Если в семье появился ребенок, молодые родители имеют право на выплату денежной помощи и "упаковку малыша" из вещей, необходимых для ухода за новорожденным. При желании вместо стандартного набора можно получить денежную компенсацию.

Семья, которая выберет деньги, получит по меньшей мере три прожиточных минимума для ребенка до 6 лет, что составляет 6816 гривен. Заявление на получение компенсации "бэби-боксу" можно предоставить в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

Интересно Уровень безработицы в 2023 году будет высоким: на какую помощь от государства можно рассчитывать

Стоит отметить, что эту помощь государство перечисляет на специальную социальную карточку ПриватБанка. Рассчитаться ею можно только за конкретную группу товаров, в безналичной форме и в магазинах, участвующих в проекте "Монетизация единовременной натуральной помощи", или купить товары в интернет-магазине "Мамалюк".

На что можно потратить деньги:

гигиенические средства и косметика,

детское питание,

одежда и обувь для ребенка,

детская посуда,

предметы, предназначенные для ухода за новорожденным,

постельные принадлежности,

коляски, автокресла, ходунки и другие габаритные изделия для малыша,

игрушки, развивающие коврики и другие аксессуары для детей.

Содержащий "упаковку малыша"

В "Пакет малыша" входят: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик, игрушки, а также гигиенические средства по уходу за ребенком. Если таких пакетов нет в медучреждении к моменту выписки матери с ребенком, этот вид помощи семья может оформить уже после выписки. Для этого следует обратиться в управление соцзащиты по месту жительства или пребывания заявителя.

Сколько составляет базовая выплата на малыша

Пособие при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Первые 10320 гривен этой суммы выплачиваются единовременно, а остальные поступают в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 гривен в месяц.

Напомним, раньше мы писали о том, как изменятся выплаты на детей в 2023 году.