Сім'я, яка обере гроші, отримає щонайменше три прожиткові мінімуми для дитини до 6 років, що становить 6816 гривень. Заяву на отримання компенсації "бебі-боксу" можна надати протягом 12 місяців після народження дитини.

Цікаво Рівень безробіття у 2023 році буде високим: на яку допомогу від держави можна розраховувати

Варто зазначити, що цю допомогу держава перераховує на спеціальну соціальну картку Приватбанку. Розрахуватись нею можна лише за конкретну групу товарів, у безготівковій формі та у магазинах, які є учасниками проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги", або купити товари в інтернет-магазині "Мамалюк".

На що можна витратити гроші:

гігієнічні засоби та косметика,

дитяче харчування,

одяг та взуття для дитини,

дитячий посуд,

предмети, які призначені для догляду за новонародженим,

постільні приналежності,

коляски, автокрісла, ходунки та інші габаритні вироби для малюка,

іграшки, розвивальні килимки та інші дитячі аксесуари.

Що містить "пакунок малюка"

У "Пакет малюка" входять: одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, килимок, що розвиває, іграшки, а також гігієнічні засоби для догляду за дитиною. Якщо таких пакетів немає в медустанові на момент виписки матері з дитиною, цей вид допомоги сім'я може оформити вже після виписки. Для цього слід звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання або перебування заявника.

Скільки становить базова виплата на малюка

Допомога при народженні дитини становить 41280 гривень. Перші 10320 гривень цієї суми виплачуються одноразово, а решта надходить протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 гривень на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зміняться виплати на дітей у 2023 році.