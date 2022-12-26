Семья, которая выберет деньги, получит по меньшей мере три прожиточных минимума для ребенка до 6 лет, что составляет 6816 гривен. Заявление на получение компенсации "бэби-боксу" можно предоставить в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

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Стоит отметить, что эту помощь государство перечисляет на специальную социальную карточку ПриватБанка. Рассчитаться ею можно только за конкретную группу товаров, в безналичной форме и в магазинах, участвующих в проекте "Монетизация единовременной натуральной помощи", или купить товары в интернет-магазине "Мамалюк".

На что можно потратить деньги:

гигиенические средства и косметика,

детское питание,

одежда и обувь для ребенка,

детская посуда,

предметы, предназначенные для ухода за новорожденным,

постельные принадлежности,

коляски, автокресла, ходунки и другие габаритные изделия для малыша,

игрушки, развивающие коврики и другие аксессуары для детей.

Содержащий "упаковку малыша"

В "Пакет малыша" входят: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик, игрушки, а также гигиенические средства по уходу за ребенком. Если таких пакетов нет в медучреждении к моменту выписки матери с ребенком, этот вид помощи семья может оформить уже после выписки. Для этого следует обратиться в управление соцзащиты по месту жительства или пребывания заявителя.

Сколько составляет базовая выплата на малыша

Пособие при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Первые 10320 гривен этой суммы выплачиваются единовременно, а остальные поступают в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 гривен в месяц.

Напомним, раньше мы писали о том, как изменятся выплаты на детей в 2023 году.