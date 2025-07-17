Трамп празднует: Сенат одобрил существенное сокращение финансирования международных программ

Сенат в четверг, 17 июля, проголосовал за сокращение федерального бюджета США на 9 миллиардов долларов. Теперь законопроект передадут на голосование в Палату представителей.

Почему это решение важно для Трампа?

Решение Сената стало большой победой для президента Дональда Трампа, который давно обещал сократить размеры федерального бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Голосование за сокращение бюджета продвигалось трудно.

Обсуждение продолжались более 12 часов и завершилось только после двух часов ночи.

Решение Сенат США принял с минимальным перевесом – 51 сенаторов проголосовали за, а 48 – против.

К тому же это сокращение будет иметь скорее символическое значение, ведь бюджет сократится лишь на одну десятку процента от общего объема. Впрочем республиканцы подают его как победу.

Это маленький, но важный шаг к финансовому благоразумию, который все должны были бы поддержать, потому что он давно назрел,

– заявил лидер большинства в Сенате Джон Тун.

Важно! Решение Сената так важно для Трампа, поскольку он еще во время своего первого срока пытался протолкнуть сокращение бюджета на 15 миллиардов долларов, но не смог из-за возражений некоторых республиканцев.

На что сократят расходы из бюджета?

Законопроект предусматривает сокращение финансирования в размере почти 8 миллиардов долларов на различные международные программы, в частности:

помощи на развитие и экономическую поддержку;

программ глобального здоровья USAID;

помощи беженцам и жертвам международных катастроф.

Кроме того, более чем на 1 миллиард долларов сократят финансирование Корпорации общественного вещания. Это особенно ударит по региональным радиостанциям, потому что они больше зависят от федеральных средств, чем крупные медиа.

Стоит знать! Впрочем некоторые республиканцы выразили обеспокоенность относительно урезания средств на общественное вещание. По их словам, это может повредить радиостанциям, которые часто остаются единственным источником информации для американцев во время природных катастроф.