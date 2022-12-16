Сербия планирует преодолеть зависимость от российского газа, но сохранить отношения с "Газпромом"
Источник:Bloomberg
Власти Сербии планируют снизить зависимость от российского газа, подключившись к газовым системам Северной Македонии и Азербайджана. В то же время, страна планирует сохранить связи с "Газпромом".
Об этом заявила Министерство энергетики и горной промышленности Сербии Дубравка Джедович.
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Наших ресурсов недостаточно, по крайней мере, когда речь идет о газе, и для нас важно все, что позволит снизить зависимость от России в газовом сегменте,
– сказала она.
Чтобы добиться этого, Сербия планирует обеспечить поставки топлива из Азербайджана и объединить свою газовую систему с терминалами в Греции. На это, по словам министерши, понадобятся сотни миллионов евро. Также Белград рассматривает возможность подключиться к газовым системам Северной Македонии, что обойдется в 80 миллионов евро, и, возможно, Албании.
Сербия планирует сохранить связи с "Газпромом"
С января российская компания поставляет газ в страну через трубопровод "Турецкий поток" по ценам с большими скидками. Поэтому Джедович заверила, что Сербия сохранит отношения с "Газпромом".
Кроме того, подразделение "Газпрома" является совладельцем газохранилища "Банатский Двор" в Сербии, а "Газпром нефть" – мажоритарный акционер компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), ее доля составляет 50%. В начале ноября сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград может выкупить у российской компании контрольный пакет акций NIS, чтобы оградить нефтяную отрасль от влияния санкций против Москвы.
В конце мая Москва и Белград заключили договор, по которому Сербия будет платить от 310 до 408 долларов за 1 тысячу кубометров газа в ближайшие три года. Сербский президент назвал такую стоимость фантастической, а в противном случае страну ждало бы банкротство. В августе он сообщил, что Сербия ежегодно потребляет 3,2 миллиарда кубометров газа, из которых 2 миллиарда приходятся на экспорт из России.
Ограничение цены на газ в ЕС
- Чтобы защитить свои экономики от возможного скачка цен на российский газ, лидеры ЕС планируют ввести потолок цен.
- Греция и другие страны, включая Бельгию, Италию и Польшу, утверждают, что ограничения нужны, чтобы защитить их экономики от высоких цен на энергоносители. В то время как Австрия, Германия и Нидерланды опасаются, что это может перенаправить крайне необходимые газовые грузы из Европы.
- В поисках компромисса председательствующая в ЕС Чехия разработала предложение, согласно которому лимит будет введен в действие, если цены превысят диапазон 200 – 220 евро за мегаватт-час в течение трех-пяти дней в начале месяца.